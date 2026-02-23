logo pulso
FGR confirma identificación genética de "El Mencho"

Abre 57 carpetas de investigación en 14 estados tras hechos violentos; 37 corresponden a Jalisco

Por El Universal

Febrero 23, 2026 12:32 p.m.
FGR confirma identificación genética de "El Mencho"

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que derivado del trabajo pericial realizado por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el cuerpo de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho" ya fue identificado genéticamente.

En un comunicado la FGR destacó que elementos del Gabinete de Seguridad del Gobierno pusieron a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) armamento diverso, que incluye fusiles con accesorios lanzagranadas, fusil Barrett, lanzacohetes, armas cortas, cartuchos útiles, granadas y granadas de mortero.

Así como a dos posibles integrantes de una organización criminal, a quienes se les resolverá su situación jurídica conforme a derecho.

El Ministerio Público Federal (MPF) de la FEMDO ordenó la realización de diversas diligencias de reconocimiento y necropsias a los cuerpos de tres personas que perdieron la vida (entre ellos "El Mencho") en su traslado a la Ciudad de México.

Por otra parte, personal ministerial, pericial y de Policía Federal Ministerial (PFM) viajó al poblado de Tapalpa, Jalisco, para el levantamiento, procesamiento e identificación formal de los cuerpos de otras personas que fallecieron en el lugar de los hechos.

Indicó que con motivo de los actos violentos registrados en algunas entidades del país, ministerios públicos de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) iniciaron 57 carpetas de investigación en 14 estados de la República Mexicana, 37 de ellas en el estado de Jalisco.

La FGR subrayó que continúa con los trabajos de investigación respectivos y mantendrá informada a la opinión pública en la medida que el debido proceso lo permita.

"La #FGR lleva a cabo las diligencias necesarias con motivo de las investigaciones iniciadas por los delitos de delincuencia organizada y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, luego de los hechos registrados en el poblado de #Tapalpa, #Jalisco", escribió en redes sociales.

