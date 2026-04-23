Capturan a 10 sujetos relacionados con hermano de "El Chapo"

Elementos del Ejército, Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron en el poblado La Cebadilla, municipio de Tamazula en Durango a 10 integrantes del grupo delictivo "Gente del Guano", del cual es líder Aureliano Guzmán Loera, "El Guano", hermano de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

El grupo pertenece a una facción del Cártel del Pacífico. Dentro de los detenidos se encuentran: Abel "N", mano derecha y persona de mayor confianza de "El Guano"; Eber Israel "N", operador financiero y logístico encargado de la compra de armamento, drones y explosivos; y Etzair Lugo "N", jefe de seguridad y encargado de la confrontación con grupos antagónicos.

Los uniformados aseguraron una ametralladora minimi calibre 5.56 mm, 10 armas largas de diferentes calibres, un arma corta, artefactos explosivos y diversos cargadores y cartuchos.

En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señaló que, conforme al Entendimiento de Cooperación en Materia de Seguridad entre México y Estados Unidos, la inteligencia para lograr estas detenciones se obtuvo con información de autoridades nacionales y estadounidenses.

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Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Culiacán, Sinaloa, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.

El gabinete de seguridad refrendó su compromiso de contribuir al fortalecimiento de la seguridad de México.

Sanciones de EU contra red del Cártel

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 23 personas y entidades ligadas al Cártel de Sinaloa. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló que sancionó a una sofisticada red de adquisición de opioides sintéticos vinculada al cártel.

Entre los sancionados están intermediarios y empresas en México, como Karina Guadalupe Carrillo Torres y su esposo, así como compañías en Sinaloa, Guanajuato, Jalisco y Ciudad de México, involucradas en la importación y distribución de precursores químicos para la producción de fentanilo y metanfetaminas.

También fueron sancionados proveedores en India y Guatemala, así como miembros de alto rango del cártel, incluyendo a Ramiro Baltazar Féliz Heras y Alejandro Reynoso Jiménez, este último detenido en España en 2025.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, advirtió que el gobierno de Estados Unidos continuará actuando en todas las etapas de la cadena de suministro de opioides para proteger la seguridad nacional y evitar más muertes por fentanilo.