Caravana buscará a personas desaparecidas en Durango

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- La asociación civil Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos emprenderá su octava caravana en el estado de Durango para visibilizar y buscar información sobre sus familiares desaparecidos en cárceles, servicios médicos forenses y centros de rehabilitación.

Julio Sánchez Pasilla, vocero de la asociación y padre de Tania Sánchez Aranda, desaparecida el 21 de enero de 2012 en Francisco I. Madero, Coahuila, detalló que iniciarán la Caravana con una marcha en el municipio de Gómez Palacio para continuar con actividades durante seis días. Por lo pronto, además de otra marcha en el municipio de Durango, la Caravana ya tiene confirmadas las entradas a las cárceles de Gómez Palacio y Durango, así como la visita a los Semefos de Lerdo y de la capital.



Sin acceso a centros de internamiento federales

Donde no han tenido todavía autorización de ingresar es en los centros de internamiento federales de Gómez Palacio y Guadalupe Victoria. "Invitamos a las autoridades a que nos permitan el acceso. Es importante. El 80% de los posibles positivos que hemos encontrado, han surgido gracias a que los internos han reconocido a alguno de nuestros desaparecidos", comentó Sánchez Pasilla.

La Caravana ha realizado búsquedas y rastreos en los estados de Coahuila, Guanajuato, Oaxaca, Jalisco, Morelos, Guerrero y Michoacán.

En sus actividades buscan visibilizar y hacer conciencia en la sociedad a través de las marchas, así como mostrar las fotografías de sus desaparecidos. Cuando ingresan a las prisiones primero ofrecen un discurso para tratar de "tocarles el corazón" a los internos y se acerquen a mirar las fotografías de sus familiares desaparecidos.

Julio Sánchez Pasilla aseguró que han tenido cerca de 200 casos positivos de identificación, entendiendo los mismos cuando alguna persona asegura haber visto a la persona en algún momento. De esta dinámica, Sánchez Pasilla dijo que han localizado con y sin vida a seis personas.

Hija del activista y su novio podrían estar en Durango El buscador añadió que emprenderán la caravana en Durango porque tienen indicios que tanto su hija como el novio al que desaparecieron el mismo día, podrían estar en Durango. "No queremos mencionar particularidades, pero es una de las razones", comentó.

Hace 10 años, Tania avisó que iría a una fiesta con su novio. Horas después la familia recibió una llamada donde aseguraban que tenían secuestrada a su hija y les pidieron 300 mil pesos por su rescate. Desde entonces la familia no sabe nada. Otra razón es que en Durango existe poca actividad de búsqueda, pues a pesar de que hay oficialmente más de 2 mil desaparecidos, no hay ningún colectivo formal.