Caravana migrante "Éxodo de justicia" avanza entre sol, lluvia y agotamiento en Chiapas

TAPACHULA, Chi.- Los fuertes rayos del sol, el calor, la lluvia y cansancio quebrantan la salud de hombres, mujeres y niños que conforman la caravana "Éxodo de justicia", cuyo objetivo es llegar a la Ciudad de México en busca de papeles y trabajos bien remunerados.

A las 4:00 de la mañana, el contingente que salió de Tapachula el pasado miércoles y pernoctó en este municipio inició su caminata a paso lento; mientras que algunos avanzan en moto, otros en bicicleta y triciclos.

La caravana migrante camina por la carretera Costera escoltados por la Guardia Nacional y Policía Estatal de Caminos, así como una ambulancia de Protección Civil de Chiapas con paramédicos y cuatro unidades del Instituto Nacional de Migración (INM) y Beta Sur.

Algunas madres de familia cargan en la espalda a sus hijos vencidos por el cansancio y otros en carriolas.

Kenia Gómez, una cubana con cuatro meses de embarazo, tuvo que ser atendida por paramédico de Protección Civil de Chiapas (PCCH) ya que por la caminata presentó vómito y mareo.

Los mismos síntomas presentó la también cubana María Venegas de 61 años, quien padece presión alta, epilepsia y es diabética; quien también fue atendida por paramédicos de PC.

A las 8:00 de la mañana, el contingente caminaba a la altura de la entrada al poblado Cruz de Oro, con destino a la ciudad de Huixtla.