Cárdenas Palomino "bajó la mirada" ante Vallarta al cruzarse en el penal: Mary Sainz (VIDEO)

Israel Vallarta, quien fue detenido y torturado por Luis Cárdenas Palomino, se encontró cara a cara en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México, con el hombre premiado por Felipe Calderón Hinojosa y a quien consideró un «súper policía». Vallarta lo vio a los ojos, pero Cárdenas Palomino no le sostuvo la mirada; el hombre que golpeó a Israel en una transmisión en vivo de Televisa tenía los ojos rojos, «lo vio acabado», narró esta tarde Mary Sainz, esposa de Vallarta, quien está preso en esa cárcel de alta seguridad desde diciembre de 2005 sin que haya tenido acceso a un juicio.

Otros reclusos, quienes conocen el proceso de Vallarta en el Altiplano, gritaron insultos a Cárdenas Palomino cuando el exjefe de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF) caminó frente a sus celdas, contó Israel a Mary, quien ayer visitó a su esposo en ese penal.

«¡Ya déjenlo en paz!», les gritó Israel. A lo que sus compañeros respondieron: «¿Qué pasó Vallarta, no ves que es el que te desgració?». «Sí, pero déjenlo, no ven cómo está», les pidió el hombre que fue torturado por Luis Cárdenas Palomino para declararse culpable de operar en una banda de secuestradores denominada «Los Zodiaco», narró Mary Sainz en entrevista en el programa «Los Periodistas», que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela, y que se transmite por SinEmbargo al Aire en la plataforma de YouTube.

Vallarta, de acuerdo con lo que platicó su esposa, insistió a sus compañeros: «¡Dejenlo en paz! Ya lo vieron cómo está, cómo viene. Todavía le falta la oportunidad de ver todo lo que nos ha hecho pasar a muchas familias y a muchos calficados culpables».

En la cita con su esposa, Israel Vallarta –quien fue detenido en diciembre de 2005 junto a la francesa Florance Cassez, y cuyo arresto fue montado y organizado por Cárdenas Palomino y Genaro García Luna, con la colaboración de Televisa y TV Azteca– comentó: «Yo le pido a Dios que lo proteja y que no intente hacer nada contra su persona, y que ojalá lo protejan para que esté bien y pueda vivir el encierro que hizo vivir a muchas familias, pero por justicia, no por venganza».

«Cuando cruzaron miradas a distancia, lo que hizo el señor Palomino fue agachar la cabeza, la mirada. Pero Israel tiene la esperanza de que con esto, pues por fin se le haga justicia a él y a sus hermanos [también torturados por Cárdenas Palomino], ya que, como recordarán, esta captura de Cárdenas Palomino fue gracias a la denuncia que interpusieron Mario Vallarta, su hermano; Sergio Vallarta, su sobrino, y otros tres personas. Aún no hay denuncias contra Cárdenas Palomino de parte de Israel, pero no quiere decir que no las habrá, y no solamente contra él sino contra todos los que participaron en el montaje», explicó Sainz.

–¿Qué es lo que hace ahí, bajo esa carpa, en el Zócalo capitalino. Qué es lo que espera? –le preguntó Páez Varela.

–Tengo 130 días de plantón contra el Poder Judicial, juzgados y consigna; hemos hecho actos de presión por todo lo que se ha hecho jurídicamente, porque nos hemos enterado que muchas cosas en el caso de Israel estaban detenidas y muchas otras cosas él se fue enterando que no se le notificaban. Ahí hay pruebas fraudulentas que ya se demostraron y de ahí salió la recomendación de la Comisión de Nacional de Derechos Humanos 20/21 y que estamos pidiendo se tome en cuenta su situación como calidad de víctima –planteó Sainz.

«Otro asunto que se suma a esto es la audiencia, que será el lunes a las 12:30 horas, donde se está citando a Loret de Mola [Carlos Loret de Mola, periodista en cuyo noticiero de Televisa se transmitió el montaje de la detención de Vallarta y Cassez]. Y hoy se metió una petición al Ministro Arturo Zaldívar [presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación] para que se respeten los mismos derechos tanto de Israel como de Loret de Mola, ya que en la audiencia pasada, del 27 de octubre de 2020, se le hizo creer a Israel que no iba a haber audiencia y, en lo oscurito, se cambió.

«La audiencia duró ocho horas y en esas ocho horas, Loret de Mola hizo señalamientos contra Leopoldo Gómez [vicepresidente de Noticias de Televisa] y Azucena Pimentel, entre otras personas. Entonces, la audiencia de mañana es especialmente para eso: para que ratifique sus dichos enfrente de esas personas. Por eso metimos hoy la petición a la Suprema Corte para que mañana, a las 10 de la mañana, en una videollamada, Israel confirme esto que está pidiendo: que como será vía electrónica no es usual que se haga un careo; entonces está pidiendo que, por medio de un Juez, se pida a la Judicatura que haya presencia y que no hayan abogados que le estén asesorando a conveniencia, y que por último se ponga un espejo atrás de Loret de Mola por si hay algún telepronter. Es lo que Israel está pidiendo por derecho.

«Esperemos que no se ampare y que no retrase más esta agonía de tortura que ha padecido Israel y hoy, a 130 días aquí en el plantón, también a nosotros nos han hostigado y amenazado para que paremos, para que no sigamos evidenciando y denunciando esto. Entonces, ojalá que el Poder Judicial, la Judicatura y el mismo presidente de la Suprema Corte tomen en cuenta esto porque ya es hora de que pare esta tortura», afirmó Sainz.

CÁRDENAS PALOMINO ACUSADO DE TORTURA

Luis Cárdenas Palomino se reservó la tarde de ayer su derecho de declarar ante un Juez por el delito de tortura de cuatro personas, entre ellas familiares de Israel Vallarta Cisneros.

El mexicano Israel Vallarta y su novia de entonces, la francesa Florence Cassez, fueron arrestados en diciembre de 2005 en una finca a las afueras de la capital mexicana acusados de liderar la banda de secuestradores de Los Zodiaco.

Tras un conflicto diplomático entre Francia y México, la francesa Cassez fue liberada en 2013 por violación de sus derechos, pero Vallarta no corrió la misma suerte y sigue encerrado sin juicio más de 15 años después.

En julio de 2020, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, dos exaltos oficiales de seguridad pública de México, fueron acusados en una corte federal en Nueva York de tres cargos de conspirar para el tráfico de cocaína, en colaboración con el Cártel de Sinaloa.

Días después, el Gobierno mexicano congeló las cuentas de Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, según informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Cuestionado sobre el tema, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que con detenciones como la de Cárdenas Palomino -que calificó como «el segundo» de Genaro García Luna- se prueba que en el país «ya no hay impunidad».