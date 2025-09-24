Carlos Salinas de Gortari aconsejó a Zedillo en estrategia electoral

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Carlos Salinas de Gortari reveló en el documental "PRI: Crónica del fin" que aconsejó personalmente a su sucesor Ernesto Zedillo Ponce de León apropiarse de los programas gubernamentales para revertir las tendencias electorales a favor de su escueta campaña durante la elección de 1994.

Lo anterior, debido a que el candidato panista a la presidencia, Diego Fernández de Cevallos, estaba creciendo en popularidad y respaldo ciudadano tras los primeros debates.

"Mire, doctor Zedillo, yo quisiera decirle algo que tal vez muchos millones de mexicanos quisieran decirle: que está aquí como consecuencia de dos tragedias; por una parte, la muerte de Colosio y, por otra, la designación presidencial. La primera lo rebasa, no tiene usted ninguna culpa. Pero la segunda lo descalifica" fueron palabras de Fernández de Cevallos en el primer debate el 12 de mayo de 1994.

"Quienes seguimos con cuidado ese debate vimos que inmediatamente el ingeniero Cárdenas se estancó, el candidato del PRI salió bien pero el del PAN, con una capacidad de comunicación impresionante. Y peor aún: al terminar el debate, Diego Fernández de Cevallos sale de su camioneta manejándola, se baja, saca el puro y toda la prensa y todas las cámaras de televisión con él", recordó Salinas de Gortari durante su participación en el documental.

Según el expresidente, si la jornada electoral se hubiera celebrado días después de aquel debate, había grandes posibilidades de que el priismo perdiera la Presidencia de la República y de que Acción Nacional y su candidato arrasaran en las urnas.

"Lo que hicimos fue volcar la tarea del gobierno a favor del candidato del PRI. Y yo incluso, personalmente, le expresé al expresidente Zedillo aprópiate de los programas del gobierno", detalló Carlos Salinas.

A partir de entonces, la improvisada campaña cambió su rumbo, ahora focalizada en que "el progreso llegue a la mesa de los hogares" de las familias mexicanas.

Tras implementar la maquinaría del PRI a favor de su aspirante, el partido ganó con una "solidaridad arrolladora", según Beatriz Paredes. En los resultados finales, Zedillo obtuvo un 50.03% de los sufragios, muy por encima del 26.86% de Fernández de Cevallos y el 17.03% de Cuauhtémoc Cárdenas.

Zedillo, el candidato improvisado del PRI tras el magnicidio de Colosio

De acuerdo con la serie documental, escrita y dirigida por la periodista Denise Maerker, Ernesto Zedillo se volvió el elegido oficialista tras el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, entonces candidato único del partido tras una purga interna contra el académico Manuel Camacho Solís.

Salinas de Gortari explica en "PRI: Crónica del fin" que la muerte de Donaldo, como se refiere a su excandidato, ocurrió en el momento en el que la ley determinaba que cualquiera que pretendiera contender en un partido por la Presidencia de la República tenía que haberse separado de su puesto tiempo antes.

Por lo anterior, estaban imposibilitados para participar en los comicios todos los secretarios de Estado, los gobernados, los senadores, los diputados y hasta los presidentes municipales.

La maestra Elba Esther Gordillo menciona en la serie que vio "terriblemente mal" a Salinas de Gortari tras el magnicidio, y que aquella muerte representó un quiebre que el partido nunca pudo subsanar.

Ante la ausencia de candidato, entonces, Gordillo recuerda que Manlio Fabio Beltrones presentó en una reunión de la cúpula partidista un casete donde Luis Donaldo Colosio expresa que "Zedillo representa la nueva generación, la generación del cambio".

"Esa expresión espontánea de Donaldo decía todo sobre el doctor Ernesto Zedillo. A mí me pareció que era contundente", aseveró Salinas.

"Trajimos al PRI a alguien que nunca creyó en el PRI": Beltrones

En la docuserie, el expresidente priista y actual senador, Manlio Fabio Beltrones, asegura que la debacle partidista del zedillismo ocurrió porque trajeron al PRI a "alguien que nunca creyó en el PRI".

Las palabras de Beltrones, asimismo, fueron secundadas por Elba Esther Gordillo:

"Si alguien tuvo serias controversias con el PRI y desafecto por el PRI se llama Ernesto Zedillo Ponce de León", dijo.