Caso Cabeza de Vaca, obsesión de gobierno ante caída en encuestas: Rementería

El coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, dijo que el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca ya se convirtió en una "obsesión" del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante la caída en las encuestas de los candidatos de Morena, por lo que buscan un "trofeo" para mostrar a los ciudadanos.

En rueda de prensa y en la tribuna de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, lamentó la decisión del titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero de acusar una supuesta intromisión de la SCJN en este caso.

"Me parece verdaderamente fuera de lugar porque además el propio presidente dijo que en la última palabra la tenía la Corte, la Corte ya se pronunció, dijo que los efectos de su desechamiento es porque la controversia no se podía otorgar respecto a digamos deshacer el acto que hizo el Congreso federal, que solamente tenía que ver para los efectos y lo explica ahí perfectamente", argumentó.

Explicó que en todo el recorrido el documento, si lo leemos con cuidado, habla con toda claridad de cómo se debe de interpretar este párrafo quinto del 111 constitucional, y por qué todavía el gobernador subsiste en su puesto y con su fuero y que, en todo caso, que si se quisiera fuese llamado a cuentas tendría que ser una vez que haya dejado el cargo en octubre del año siguiente, mientras tanto no hay nada que hacer.

"Lamentamos, como se ha dicho aquí, que exista una persecución contra los opositores políticos, en este caso es él, como lo son en otros casos que ya se han mencionado esta mañana", expuso el coordinador del PAN en el Senado.

Sostuvo que existe desesperación del Gobierno federal ante los resultados que muestran las encuestas que claramente determinan una caída de Morena y sus aliados en las preferencias en el país, "han hecho una obsesión en este tema de Tamaulipas para poder tener un trofeo y poder desviar la conversación de, por supuesto, lo que tiene que ver con temas tan importantes como el del Metro, como algunos otros, pero además para poder tratar de mostrar algo a los ciudadanos, buscando con ello a ver si pueden conseguir electoralmente algún beneficio".

Julen Rementería, lamentó la actuación de Gertz Manero ante la decisión del ministro Juan Luis González Alcántara.

"Y no hay mucho que explicar, con sólo leer la resolución que desecha, queda claro cuál fue el objetivo y por qué todavía el gobernador tiene y tendrá el fuero constitucional que lo protege como gobernador del estado de Tamaulipas.

Al respecto reiteró su confianza en la SCJN ante las presiones que pudieran existir.

"Yo creo que sí, al final ya resolvió un ministro de la Corte resolvió, resolvió con toda claridad, no desechó, solamente por desechar, lo hizo con toda la argumentación necesaria porque lo que él concede es a los efectos de lo que resolvió la Cámara de Diputados, no propiamente al acto, lo que él desecha es aquello que controvierte el acto, pero los efectos de ese acto son los que precisan precisamente en su resolución y ahí quedan muy claros".