Caso de niña embarazada en Chiapas es violencia sexual: colectivo

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis., enero 8 (EL UNIVERSAL).- El caso de la niña embarazada identificada como "DN", que dio a luz con 38 semanas de gestación, en el Hospital del Niño y la Madre, en el barrio de Santa Lucía, de esta localidad, es "un caso de violencia sexual y embarazo infantil forzado", que pone en evidencia "la omisión sistemática de las autoridades encargadas de la prevención, protección y garantía de los derechos de niñas y adolescentes en Chiapas".

Funcionarios de Salud, que hasta ahora no se han pronunciado sobre el caso, pero tampoco han informado sobre el estado de salud de la niña y el bebé, aseguraron que la madre no tiene diez años, sino 13, pero en el caso de su pareja, no tiene 18, sino 17 años.

"Este caso no puede ni debe ser tratado como un hecho aislado", declaró la Línea Aborto Chiapas, colectiva de mujeres lesbianas y feministas.

"Se trata de un caso de violencia sexual y embarazo infantil forzado que evidencia, una vez más, la omisión sistemática de las autoridades encargadas de la prevención, protección y garantía de los derechos de niñas y adolescentes en Chiapas".

Según el Centro de Población y Vivienda, 2020, en México un 2.4% de las niñas y adolescentes de 12 a 17 años de edad, tenían al menos un hijo, lo que representaba más de 153 mil 485 niñas y adolescentes, pero la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), asegura que, en las zonas indígenas del país, el porcentaje se incrementa hasta un 3.9%, en mujeres de 12 a 17 años de edad.

La organización que trabaja para garantizar los derechos de la infancia, identificó que, en el 2010, se registraron 212 mil 155 niñas y adolescentes que habían sido madres.

Y de acuerdo al Instituto Nacional de Geografía e Informática (Inegi), durante el 2024, se registraron en México, 89 mil 527 nacimientos de madres de entre 10 a 17 años. "Esto implicaba que 1 por cada 100 niñas y adolescentes en el país habían registrado un hijo únicamente en 2024". "Puesto de otra forma, uno de cada 19 nacimientos registrados en México durante 2024, eran madres que no habían cumplido 18 años de edad, 5.4% del total", explicó la Redim.

Pero las entidades con mayor número de mujeres de 10 a 17 años de edad, que registraron nacimientos, son: Estado de México, con 11,086; Chiapas, con 9,111; y Jalisco, con 5,989.

Línea Aborto Chiapas cuestiona que el joven que es pareja de la niña, haya dejado a DN en el hospital, el fin de semana y no haya regresado para conocer su estado de salud, ni del bebé. "Resulta alarmante que, pese a la gravedad del caso, el presunto responsable haya podido abandonar el hospital sin consecuencia inmediatas".

Cuestiona la impasividad de algunas instituciones. "Diversas instituciones han utilizado el argumento de los usos y costumbre, para justificar la falta de acciones concretas frente a los matrimonios forzados, la violencia sexual y los embarazos forzados de niñas y adolescentes".

"No aceptamos más simulación, más discursos vacíos ni más preocupaciones tardías", establece la organización. "Desde Línea Aborto Chiapas reiteramos no al silencio frente a la violencia sexual. La protección de las niñas no puede seguir siendo postergada ni subordinada a discursos de "usos y costumbres" para seguir violentando la vida de niñas y adolescentes en Chiapas".

La organización 50 más 1, declaró que los matrimonios forzados en Chiapas, es resultado de la omisión del Estado, "de la normalización de prácticas que constituyen violencia sexual y de la falta de acciones interinstitucionales con enfoque intercultural, de género y de derechos de la niñez".

Recordó que en Chiapas, el Congreso ha legislado, para prohibir el matrimonio forzado, práctica "que constituye una forma de violencia que vulnera derechos fundamentales como la salud, la educación, el libre desarrollo de la personal y una vida libre de violencia".