CCH Sur vuelve a clases presenciales tras el caso Lex Ashton

Después de casi dos meses trabajando a distancia, el CCH Sur anunció que la comunidad estudiantil volverá a las aulas con un regreso escalonado a partir del lunes 24 de noviembre. La decisión se tomó tras varias semanas de diálogo entre autoridades, estudiantes, docentes y familias.

El plantel explicó que el retorno será paulatino. El lunes volverán quienes cursan primer semestre; el martes, los de tercer semestre; el miércoles, los de quinto; y para el jueves, toda la matrícula estará ya incorporada.

Durante este periodo sin actividades presenciales, la escuela llevó a cabo una serie de trabajos incluidos en su Proyecto de Seguridad, un plan que combina apoyo psicoemocional para la comunidad y adecuaciones en la infraestructura del plantel.

Entre los cambios más visibles se encuentra un nuevo sistema de control de acceso, con torniquetes bidireccionales y tabletas para identificación fotográfica en la entrada principal y en el acceso del estacionamiento de profesores. También se instaló un torniquete para personas con discapacidad, así como detectores de metales, nuevas luminarias, reflectores, cámaras de videovigilancia y poda regular en las áreas verdes, con el fin de mejorar la visibilidad dentro del campus.

El regreso a las aulas —señalaron las autoridades— fue posible gracias a los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo en las que participaron estudiantes, madres y padres de familia, personal académico y autoridades del plantel, junto con la Dirección General del CCH y la Rectoría de la UNAM.