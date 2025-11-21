CCH Sur vuelve a clases presenciales tras el caso Lex Ashton
El plantel vuelve a la actividad presencial luego de reforzar seguridad e infraestructura.
Después de casi dos meses trabajando a distancia, el CCH Sur anunció que la comunidad estudiantil volverá a las aulas con un regreso escalonado a partir del lunes 24 de noviembre. La decisión se tomó tras varias semanas de diálogo entre autoridades, estudiantes, docentes y familias.
Ampliación de plazo para definir situación de Lex Ashton
Tras ser detenido en el hospital, Lex Ashton es llevado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. ¿Qué sigue en el caso del estudiante del CCH Sur?
El plantel explicó que el retorno será paulatino. El lunes volverán quienes cursan primer semestre; el martes, los de tercer semestre; el miércoles, los de quinto; y para el jueves, toda la matrícula estará ya incorporada.
Durante este periodo sin actividades presenciales, la escuela llevó a cabo una serie de trabajos incluidos en su Proyecto de Seguridad, un plan que combina apoyo psicoemocional para la comunidad y adecuaciones en la infraestructura del plantel.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Entre los cambios más visibles se encuentra un nuevo sistema de control de acceso, con torniquetes bidireccionales y tabletas para identificación fotográfica en la entrada principal y en el acceso del estacionamiento de profesores. También se instaló un torniquete para personas con discapacidad, así como detectores de metales, nuevas luminarias, reflectores, cámaras de videovigilancia y poda regular en las áreas verdes, con el fin de mejorar la visibilidad dentro del campus.
El regreso a las aulas —señalaron las autoridades— fue posible gracias a los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo en las que participaron estudiantes, madres y padres de familia, personal académico y autoridades del plantel, junto con la Dirección General del CCH y la Rectoría de la UNAM.
Te puede interesar: Un joven de 19 años enfrenta juicio por ataque en el CCH Sur, mientras la defensa alega un brote psicótico. Más información aquí.
Estudiante de la UNAM Imputado por Homicidio en el CCH Sur
Un joven de 19 años enfrenta juicio por ataque en el CCH Sur, mientras la defensa alega un brote psicótico. Más información aquí.
no te pierdas estas noticias
CCH Sur vuelve a clases presenciales tras el caso Lex Ashton
El Universal
El plantel vuelve a la actividad presencial luego de reforzar seguridad e infraestructura.
Más de 10 millones de mujeres sufrieron ciberacoso: INEGI
El Universal
La agresión más frecuente fue el contacto con identidades falsas.
Sheinbaum llama a concentración en Zócalo CDMX por aniversario de la 4T
El Universal
Evento en el Zócalo de la Ciudad de México para celebrar el aniversario de la Cuarta Transformación convocado por la presidenta Sheinbaum