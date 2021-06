CDMX alista portal para dar a conocer accidente del metro

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que se prepara un portal de transparencia para que cualquier persona pueda tener acceso a toda la información relacionada al colapso del Metro Olivos, de la Línea 12.

"Todo va a ser transparente, evidentemente, ahorita hay un proceso de investigación y también de esta revisión técnica que está haciendo esta empresa internacional que todos conocen (...) Y en este momento, pues hay información que se va subiendo poco a poco, pero este portal va a estar totalmente abierto, ha sido la característica del gobierno de la ciudad y esta no es el excepción", dijo.

Ante la denuncia que hace el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info), que refiere que tras el incidente de la Línea 12 las instituciones han sido omisas en materia de transparencia al no mostrar apertura institucional, y que la información pública es parcial y no responde a las necesidades de los ciudadanos que buscan conocer sobre este percance, Sheinbaum expuso que serán transparentes y que se acercarán con el organismo para conocer a qué se refieren.

"Vamos a hablar con el Info también para saber exactamente a qué se está refiriendo y en qué temas", comentó.

Al ser cuestionada sobre otro punto que el Info hizo notar de que hay algunos informes que están reservados desde 2017, Sheinbaum destacó que no fueron en su administración, pero recalcó que todo lo relacionado al incidente será transparente.

"(La reserva de documentación) se hizo en aquel momento, no fue en nuestra administración, se dio durante algunos años, pero no tengan la menor duda de que todo se va a ser transparente, incluido el dictamen de esta empresa internacional que será entregado en diferentes fases y va a ver toda la información que esté a disposición de la ciudadanía", expuso.