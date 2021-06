CDMX en amarillo con "ligero incremento" de casos

En la semana del 28 de junio al 4 de julio, la Ciudad de México permanecerá en semáforo epidemiológico amarillo ante la pandemia por Covid-19.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, reportó un "ligero incremento" de casos de Covid-19 en personas menores de 50 años, las que no han sido vacunadas. Asimismo, llamó a no bajar la guardia y a seguir con las medidas sanitarias.

"No estamos ante una tercera ola por lo pronto", dijo.

Autoridades capitalinas detallaron que los indicadores están estables.

Eduardo Clark García Dobarganes, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), destacó que hay 716 personas hospitalizadas en la Ciudad de México y 943 personas hospitalizadas en la Zona Metropolitana del Valle de México y aunque se aprecia una tendencia a la alza en comparación con la semana pasada, se ha mantenido estable.

En el caso de defunciones, destacó que se están registrando 12 defunciones promedio diario, que significa una mayor estabilidad.

De acuerdo con el último reporte de coronavirus en la Ciudad de México, hay 677 mil 496 casos confirmados acumulados, 8 mil 827 confirmados activos estimados y 44 mil 326 defunciones.