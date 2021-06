CDMX mantiene aumento de hospitalizaciones por Covid

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó que en la capital se sigue registrando un aumento en el número de personas hospitalizadas por Covid-19, principalmente de los rangos de edad que no han sido vacunados; no obstante, la cifra está muy por debajo de lo que se reportó en enero.

"El incremento de casos se está dando principalmente en personas no vacunadas, en las personas jóvenes, hay un ligero aumento en hospitalizaciones, pero está muy lejos de lo que vivimos durante enero o febrero", dijo.

La mandataria local hizo un llamado a las personas jóvenes, que todavía no entran al proceso de vacunación, a tener los cuidados necesarios para evitar contagios.

Al 27 de junio, en la Ciudad de México se registraron 755 hospitalizados, mientras que el gobierno capitalino indicaba que 24 de junio había 716 personas internadas; sin embargo, 15 días antes, había 579, es decir 158 hospitalizados más.