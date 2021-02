CDMX registra 93% de adultos mayores vacunados contra Covid

En el primer día de vacunación contra Covid-19 en las alcaldías Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco, fueron aplicadas 19 mil 737 dosis a los adultos mayores de 60 años y más, lo que representa el 93% de las 21 mil 121 personas que se tenían como objetivo para vacunar este miércoles.

Durante la jornada se realizó la vacunación en las seis Macro Unidades de Vacunación ubicadas en las alcaldías: Iztacalco con 7 mil 630 dosis; Tláhuac con 5 mil 473; y Xochimilco con 6 mil 634.

Este miércoles, poco antes de las 9 de la mañana, la jefa de Gobierno informó en sus redes sociales sobre el inicio de la jornada de vacunación, que atendió a las personas que desde un día antes acudieron a los módulos.

Posteriormente, la mandataria local recorrió los puntos de vacunación y aseguró que mejoró la organización, en relación con la semana pasada, pues los tiempos de espera no fueron mayores a 40 minutos.

"Inclusive en muchos lugares el tiempo de espera es solamente media hora, que es en realidad lo que tardan en el registro, en la preparación para poder llegar a su vacunación; la media hora que esperan posterior y ya la salida de la Unidad de Vacunación", dijo.

Sheinbaum Pardo comentó que no se presentó ninguna persona con reacción grave a la aplicación del biológico y únicamente se apoyó a algunos casos que no acudieron bien desayunados o con afectaciones por alguna comorbilidad.

Sheinbaum Pardo insistió en no madrugar ni llegar con demasiadas horas de anticipación a su cita, pues aseguró que se cuenta con el número de vacunas suficientes.

La delegada Estatal de los Programas de Desarrollo para el Bienestar en la Ciudad de México, Cristina Cruz Cruz, informó que cada célula de vacunación, vacuna en promedio a 25 adultos mayores cada hora en las seis Macro Unidades de Vacunación ubicadas en las tres demarcaciones.

El proceso de vacunación se lleva a cabo mediante una cita (previo registro en https://mivacuna.salud.gob.mx) y se asignará con un mensaje de texto SMS el día, hora y sede conforme a la letra inicial del primer apellido, C y D será el 25 de febrero; E, F y G el 26 de febrero; H, I, J, K y L el 27 de febrero; M el 28 de febrero; N, Ñ, O, P y Q el 1 de marzo; R el 2 de marzo; S, T y U el 3 de marzo; V, W, X, Y, Z y sin apellido paterno el 4 de marzo; y rezagados y faltantes el 5 de marzo.