Celebra AMLO que PAN deponga "actitud extremista"

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el PAN haya depuesto esa "actitud extremista" y dialogue con su gobierno por medio de la Secretaría de Gobernación.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que ojalá y el PRI también dialogue con su gobierno para que conozcan las reformas que se están proponiendo.

"Es bueno el diálogo que depongan esta actitud extremista de rechazar todo. Llegaron (PAN) con una actitud muy negativa, no votaron o se abstuvieron (recientemente) por los ascensos de los oficiales del Ejército.... nada más oponerse por oponerse".

El presidente López Obrador señaló que su gobierno quiere diálogo con la oposición para que conozcan el porqué de la actuación del gobierno y actúen pensando en el interés general, de lo que representan, no en el interés partidistas, porque son representes del pueblo.

"Es algo muy bueno el que en ese diálogo, hay iniciativas que estamos promoviendo, queremos que se conozca porque es necesaria la reforma constitucional en materia eléctrica, en que consiste, que no haya cerrazón.

"Y si ellos consideran que es contraria al interés nacional, entonces si con elementos nos oponemos, pero todos los servidores públicos tenemos que poner por delante el interés del pueblo y de la nación".

Señaló que es muy bueno el diálogo y "lo celebro; ojalá y el PRI a haga lo mismo que se dialogue".