Celebra Sheinbaum elogios de Trump a campaña contra fentanilo

Luego de que ayer miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció a su homóloga de México, Claudia Sheinbaum, por darle la idea de impulsar una campaña contra el fentanilo como se hace en México, la mandataria federal señaló que esto es un reconocimiento a que se debe de atender el consumo en ese país.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que el consumo de drogas no solo es un tema de desarticulación de los grupos criminales, de compartir información para trabajar conjuntamente y de fortalecimiento de las leyes, sino que tiene que ver también con atender las causas.

La presidenta Claudia Sheinbaum agradeció al mandatario estadounidense por sus declaraciones en las que la llamó una "mujer maravillosa" y que lo inspiró para anunciar esa campaña en la que en una primera etapa invertirá 100 millones de dólares.

"Es un reconocimiento del presidente de Estados Unidos de lo que nosotros llamamos la atención a las causas, es decir, no solo es un tema de armas, de desarticulación de los grupos criminales, de compartir información para trabajar conjuntamente, no solamente tiene que ver con la parte policial, la parte de procuración de justicia, de fortalecimiento de las leyes, sino que tiene que ver también con las causas.

"Entonces, el que ayer haya reconocido que en México se está haciendo una campaña en contra o para evitar el uso de fentanilo y que eso es importante para EU, pues es un reconocimiento de que hay que atender el tema del consumo allá. Y eso me parece que es algo muy importante, no solamente por el reconocimiento de la campaña y que ellos la van a realizar allá, sino el tema de que ellos tienen que actuar para evitar el consumo de las drogas ilegales y eso es algo muy, muy importante".