Celebra gobierno la norma contra comida "chatarra"

En el marco del Día Mundial de la Alimentación el 16 de octubre, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que el pasado 30 de septiembre se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las medidas que garantizan a las y los estudiantes de México nutrición y salud desde los primeros años de vida.

En el "lunes saludable" de la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, de este lunes 14 de octubre en Palacio Nacional, se destacó la protección a las niñas y los niños en las escuelas contra alimentos procesados o mejor conocidos como "chatarra".

"Esta es la norma publicada el 30 de septiembre, próximo lunes vamos a hablar de ello. Son algunos meses que se determinaron para su aplicación, y viene Mario Delgado y Salud para poder explicar cómo vamos a hacer realidad, finalmente, que las niñas y los niños en las escuelas no consuman alimentos procesados", dijo la Presidenta.

"Las escuelas serán el espacio en el que niñas, niños y adolescentes accedan a una alimentación sana y adecuada, que les permita gozar de salud y bienestar, al mismo tiempo que protege al medio ambiente", se destacó en un video.

Se destacó que los alimentos que se ofrezcan en los centros educativos deberán privilegiar ingredientes naturales o mínimamente procesados, y si sus empaques tienen sellos de advertencia no podrán estar en las escuelas. Además, se deberán ofrecer frutas y verduras, y si se trata de alimentos de origen animal se deberá ofrecer pescado y aves como pollo y pavo, magros y sin piel, asados, horneados o cocidos.

También se ordena cocinar con menos azúcar, sal, aceites o grasas saturadas, nada de cafeína o cereales azucarados; se deberá garantizar el agua.

En la publicación vespertina del Diario Oficial de la Federación del último día del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se publicaron los lineamientos por los cuales se prohíbe a las instituciones educativas de todos los niveles la venta, no solamente de frituras y dulces, sino también de alimentos preparados que tengan sal y azúcar añadidas, como tacos, chilaquiles, pizzas y hot dogs.

Solamente se permitirán las frutas, verduras, leche descremada, cereales integrales como amaranto y avena, leguminosas, o alimentos de origen animal, sin que se les pueda agregar sal o azúcar.

El Gobierno federal dio seis meses para que se adecúen a estas disposiciones; tendrán a fines de marzo próximo para cumplirlo, de acuerdo con el "Acuerdo mediante el cual se establecen los Lineamientos generales a los que deberán sujetarse la preparación, la distribución y el expendio de los alimentos y bebidas preparadas, procesados y a granel, así como el fomento de los estilos de vida saludables en alimentación, dentro de toda escuela del Sistema Educativo Nacional".