Celebra Morena en el Senado fallo de TEPJF sobre aceptar firmas en papel en revocación

El Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República se congratuló de la decisión que tomó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) aceptar la recolección de firmas tanto en papel como en formato digital para solicitar que se realice una consulta sobre la renovación de mandato del presidente de la República.

El vocero de la bancada morenista en la cámara alta, César Cravioto Romero, destacó que el TEPJF "le enmendó la plana al INE, que no quería respetar la ley. Era muy clara la ley que aprobamos en el Senado y después en la Cámara de Diputados, y no había ninguna razón por la cual no acatarla".

El senador capitalino, suplente de Martí Batres, destacó que al final de cuentas, se permitirá que los ciudadanos elijan el formato que más les convenga.

"Que bueno que se hizo, y ahora ya se pueden recabar firmas a través de papel o a través de la aplicación. Ahora se tienen las dos opciones", celebró.

Cravioto Romero recordó que el INE quería que fuera la recolección de firmas fuera solo a través de la aplicación, con la excepción de 204 municipios de extrema marginación, con lo que discriminaba a gran parte de la población. "Que bueno que el TEPJF nos dio la razón. Fue una lucha de los senadores de Morena y una lucha del partido, y se ganó", subrayó.