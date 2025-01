"Celebrar una intervención, es traición a la patria", dice Sheinbaum

Luego de que la senadora panista Lilly Téllez expresó que jamás cerrará filas con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el marco de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la titular del Ejecutivo federal declaró que quien evaluará a la oposición será la ciudadanía.

En su conferencia mañanera de este martes 21 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre "empresarios que hacen negocio con los paisanos y paisanas" y personajes políticos como la senadora Lilly Téllez y el PRI que cuestionaron al gobierno de México por su capacidad ante la entrada de Donald Trump a la presidencia estadounidense.

"El tema central aquí en todo caso, en algunos personajes de la oposición, es celebrar que hubiera una intervención, eso sí es traición a la patria. Cualquier mexicano que celebre una intervención de cualquier tipo de un país extranjero, pues es Miramón es los que fueron a buscar a Maximiliano para que viniera a gobernar México o que aplaudían la intervención francesa.

"Cualquier mexicano o mexicana tiene derecho a pensar como quiera pensar. ¿Quién los evalúa? El pueblo de México, el pueblo de México", dijo al destacar que el movimiento de la Cuarta Transformación "tiene fuerza" y las personas mexicanas saben que "tiene gobierno y una presidenta que siempre va a estar de su lado".

"El pueblo de México sabe que tiene una Presidenta y un gobierno que actúa con responsabilidad y buscando siempre la coordinación, la colaboración sin subordinación. Por eso el pueblo de México está con el movimiento de transformación y va a seguir estando mientras no lo traicionemos, y nosotros no vamos a traicionar al pueblo ni a nuestra nación", añadió al reiterar que se actuará "con cabeza fría" ante los decretos firmados por Trump.

- ¿Qué dijo Lilly Téllez?

"Jamás cerraré filas ni me uniré con la presidente que vendió la soberanía de México a los cárteles. Para Sheinbaum, morena es primero. Para mí, LA PATRIA ES PRIMERO", expresó Lilly Téllez en redes sociales.

"La amenaza para México es morena, no Trump. Morena protege a los cárteles, Trump va contra ellos", agregó la senadora de Acción Nacional.