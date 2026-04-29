logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FELIZ POR SUS PRÓXIMOS ESPONSALES

Fotogalería

FELIZ POR SUS PRÓXIMOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Cemento “huachicoleado” prende focos rojos en la construcción en México

Canacem advierte alza de producto adulterado que pone en riesgo estructuras y engaña a consumidores

Por Redacción

Abril 29, 2026 12:13 p.m.
A
Cemento “huachicoleado” prende focos rojos en la construcción en México

El sector de la construcción en México enfrenta un problema creciente: la proliferación de cemento adulterado, también conocido como “huachicol de cemento”, una práctica ilegal que consiste en mezclar el material con insumos de baja calidad para abaratar costos.

José María Barroso Ramírez, presidente de la Cámara Nacional del Cemento (Canacem), alertó que este tipo de producto va en aumento en el mercado nacional, distribuyéndose principalmente a través de canales informales. Señaló que el cemento apócrifo suele ser rebajado con materiales como caliza, lo que compromete su calidad y desempeño.

El principal riesgo es estructural. Al no cumplir con normas técnicas, este material puede provocar grietas, fallas en la capacidad de carga e incluso daños irreversibles en viviendas e infraestructura.

Además, el fenómeno impacta la economía formal. Por un lado, hay engaño al consumidor, ya que el producto se vende con empaques o sellos similares a marcas reconocidas. Por otro, los distribuidores operan fuera del marco legal, evadiendo controles de calidad y fiscalización, sin ofrecer garantías ante posibles fallas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Ante este escenario, la industria cementera y autoridades buscan reforzar la vigilancia para detectar puntos de venta ilegales y frenar la comercialización de materiales que comprometen la seguridad de las construcciones en el país.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cemento “huachicoleado” prende focos rojos en la construcción en México
Cemento “huachicoleado” prende focos rojos en la construcción en México

Cemento “huachicoleado” prende focos rojos en la construcción en México

SLP

Redacción

Canacem advierte alza de producto adulterado que pone en riesgo estructuras y engaña a consumidores

Morena impulsa prohibición de agentes extranjeros en seguridad pública
Morena impulsa prohibición de agentes extranjeros en seguridad pública

Morena impulsa prohibición de agentes extranjeros en seguridad pública

SLP

El Universal

Propuesta establece sanciones para servidores públicos que permitan colaboración extranjera sin autorización.

Ariadna Montiel, el nuevo liderazgo de Morena rumbo al 2027
Ariadna Montiel, el nuevo liderazgo de Morena rumbo al 2027

Ariadna Montiel, el nuevo liderazgo de Morena rumbo al 2027

SLP

El Universal

La nueva titular de Bienestar, Leticia Ramírez, es cercana a López Obrador y exsecretaria de Educación Pública

Detienen a cuatro por multihomicidio en Azcapotzalco
Detienen a cuatro por multihomicidio en Azcapotzalco

Detienen a cuatro por multihomicidio en Azcapotzalco

SLP

El Universal

Secretaría de Seguridad y Fiscalía Edomex coordinan operativo que resultó en las capturas por homicidio y robo