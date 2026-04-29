Cemento “huachicoleado” prende focos rojos en la construcción en México

El sector de la construcción en México enfrenta un problema creciente: la proliferación de cemento adulterado, también conocido como “huachicol de cemento”, una práctica ilegal que consiste en mezclar el material con insumos de baja calidad para abaratar costos.

José María Barroso Ramírez, presidente de la Cámara Nacional del Cemento (Canacem), alertó que este tipo de producto va en aumento en el mercado nacional, distribuyéndose principalmente a través de canales informales. Señaló que el cemento apócrifo suele ser rebajado con materiales como caliza, lo que compromete su calidad y desempeño.

El principal riesgo es estructural. Al no cumplir con normas técnicas, este material puede provocar grietas, fallas en la capacidad de carga e incluso daños irreversibles en viviendas e infraestructura.

Además, el fenómeno impacta la economía formal. Por un lado, hay engaño al consumidor, ya que el producto se vende con empaques o sellos similares a marcas reconocidas. Por otro, los distribuidores operan fuera del marco legal, evadiendo controles de calidad y fiscalización, sin ofrecer garantías ante posibles fallas.

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Ante este escenario, la industria cementera y autoridades buscan reforzar la vigilancia para detectar puntos de venta ilegales y frenar la comercialización de materiales que comprometen la seguridad de las construcciones en el país.