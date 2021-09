CEN del PAN marca distancia de sus legisladores tras reunión con VOX de España

La dirigencia nacional del PAN, a cargo del secretario General en funciones de presidente, Héctor Larios, marcó distancia y aseguró que la reunión que sostuvieron los legisladores con el dirigente del partido español VOX, Santiago Abascal, fue a título personal y en uso de su libertad.

En un posicionamiento oficial, Acción Nacional lamentó las interpretaciones equivocadas que se hayan podido hacer de este evento, pues no se suscribió ningún acuerdo político, sino un texto donde se manifiesta la disposición individual de trabajar en la defensa del Estado de Derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, entre otros.

"Lamentamos las interpretaciones equivocadas que se hayan podido hacer a este evento en donde NO se suscribió ningún acuerdo político, sino un texto donde se manifestaba la disposición individual de trabajar en la defensa del Estado de Derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada, la defensa de nuestras libertades, democracia, los derechos humanos, el pluralismo, la dignidad humana y la justicia", define el comunicado panista.

Agregaron que la democracia requiere del diálogo y la tolerancia, se dialoga con los diferentes, respetando las ideas y costumbres del otro.

Indicaron que son un partido político inspirado en el humanismo político y que siempre ha defendido los derechos humanos, el Estado de Derecho, las libertades públicas, la separación de poderes y la democracia representativa.

"Valores, todos ellos, que hoy están amenazados por un gobierno que aspira a construir un régimen autoritario".

Señalaron que Acción Nacional defiende esos principios también en el ámbito internacional.

"En España nuestro socio institucional es el Partido Popular, ambos formamos parte de la Internacional Demócrata de Centro (IDC). La reunión que sostuvieron algunos senadores del PAN con representantes de otro partido fue a título personal, en uso de su libertad", dijo la dirigencia panista.

Este jueves por la noche, el secretario General en funciones de presidente nacional, Héctor Larios aseguró que el blanquiazul no comparte con VOX sus propuestas que violentan los derechos humanos.

"El día de hoy un grupo plural de senadores, mayoritariamente del PAN se reunieron para suscribir la Carta Madrid, a favor de la democracia, libertad y vs populismos, el PAN no comparte con VOX sus propuestas que violentan Derechos Humanos", posteó en su cuenta de Twitter, Héctor Larios.