Cerraremos museos y monumentos si no resuelven conflicto

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 5 (EL UNIVERSAL).- La Asamblea General de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) acusó falta de interés de las secretarías de Cultura y de Gobernación para atender las demandas de los estudiantes, profesores y administrativos, y aseguraron que de no haber soluciones continuarán con movilizaciones y "escalarán el tono de la protesta en los siguientes días".

"Consultaremos ampliamente a la comunidad de profesores, estudiantes y trabajadores de nuestra escuela para definir y consensuar nuestra ruta de lucha. Pasaremos de los mítines y festivales a las marchas y plantones, tomaremos edificios, museos, monumentos y zonas arqueológicas de interés nacional, organizaremos paros escalonados de 24, 48, 72 horas y, como última vía, estallaremos la huelga de ser necesario", indicó uno de los estudiantes.

El anuncio lo dieron a conocer esta tarde durante un evento político-cultural, que se llevó a cabo afuera del Templo Mayor, en el Centro Histórico.

"No cesaremos hasta que haya mejores condiciones para trabajar y para estudiar, si no pueden resolver, entonces que renuncien, no pediremos permiso para conseguir lo que es justo. Los derechos no se mendigan, se ganan en la lucha", añadieron.

En la ENAH atraviesan por lo que han denominado como crisis "estructural", la cual, ha asegurado la Asamblea, no ha sido atendida por las autoridades de la Secretaría de Cultura ni del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El más reciente conflicto se generó el pasado 29 de diciembre cuando Hilario Topete, director de la Escuela, alertó de las posibles afectaciones que habría si no se contrataba a ese personal como el INAH había solicitado a través de un oficio.

Desde entonces la Asamblea ha exigido mejores condiciones laborales, mayor presupuesto para la escuela y atención a la infraestructura de las instalaciones, entre otras cosas.

En su momento, Diego Prieto, director del INAH, aseguró que las contrataciones ya habían sido atendidas, pero los miembros de la ENAH señalaron que las acciones eran provisionales y no atendían la problemática de fondo.

La comunidad de la ENAH se ha manifestado afuera del Palacio Nacional y en la Secretaría de Gobernación, dependencia a la que pidieron intervención, pero el pasado 31 de enero informó que será respetuosa de las acciones que el INAH tome con su comunidad.