CFE defiende gasto en infraestructura y descarta afectaciones

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) aseguró que entre 2018 y 2025 ha erogado 100 mil 397 millones de pesos (mdp) en mantenimiento de su infraestructura de generación de energía, con una capacidad instalada de 46 mil 567.228 megawatts.

CFE defiende inversión y proyectos futuros

Además, destacó que, en la actual administración, para el periodo 2026-2030, se tienen autorizaciones para mantenimientos por 110 mil 975 millones de pesos en el rubro de inversión, recursos sujetos a la asignación presupuestal.

En tanto, en 2025 ya fueron erogados 14 mil 333 millones de pesos en inversión física (refaccionamiento y servicios para 162 centrales), y para 2026, se tiene un presupuesto comunicado de 21 mil 262 millones de pesos, dijo en una nota informativa.

"Respecto a nuevas centrales de generación, CFE desarrolla proyectos con una capacidad total de 4 mil 560 megawatts netos; para la ventana de verano de 2026, se proyecta que 2 mil 542.40 megawatts entren en operación comercial", dijo.

Respuesta oficial ante críticas por inversión

"Además, se instalarán unidades móviles de generación en la Península de Yucatán, con capacidad de 100 megawatts netos. Con estas acciones, no se prevé una afectación al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) por falta de energía".

La CFE respondió así a la nota publicada este martes por esta casa editorial, en la que se mencionó que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la inversión física de la empresa eléctrica se redujo 24% real anual en 2025.

"Con respecto a la información publicada el día de hoy (18 de febrero) en EL UNIVERSAL, donde se opina que ´la reducción de proyectos de generación y distribución pone en riesgo a la empresa´, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aclara que los datos manejados por los investigadores entrevistados no son correctos", expresó la empresa.

Los expertos consultados señalaron que la caída en el monto ejercido se debe a un rezago en inversión productiva a consecuencia de que se planearon menos proyectos de generación, transmisión y distribución de electricidad durante el sexenio pasado.

En su respuesta, la CFE destacó que, respecto a la Red Nacional de Transmisión (RNT), la inversión se ha incrementado desde el sexenio anterior, así como durante el presente.

También mencionó que, en materia de distribución, desde el inicio de la actual administración se diseñó un plan robusto para los años 2025-2029 con metas claras y "es falso que existan reducciones de la inversión en la infraestructura de distribución respecto a sexenios pasados".

Con la inversión programada en el periodo 2025 a 2029 se supera en 216% lo invertido en el periodo 2018-2024, en el cual ascendió a 33 mil 571 millones de pesos, agregó.

La CFE también señaló que no existe ninguna deuda histórica con proveedores y que está al corriente en sus pagos.

"El comportamiento de los pasivos corresponde a la dinámica operativa, ya que se tienden a liquidar en el último trimestre del año. Se mantiene dentro de rangos normales del ejercicio presupuestal y no implica deterioro en la disciplina de pago ni en la relación con la cadena de suministro. La CFE cumple y paga en tiempo", recalcó.