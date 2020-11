Chihuahua alcanza 3 mil 326 muertos por Covid-19

En las últimas 24 horas, la entidad registró 112 fallecimientos y 399 nuevos contagios de Covid-19, lo que genera un acumulado de 3 mil 326 decesos y 37 mil 099 personas contagiadas, no obstante, las autoridades estatales afirman que tras las medidas restrictivas los contagios descendieron.

La Secretaría de Salud informó que hasta el momento hay 665 pacientes hospitalizados y se ha dado a conocer que la ocupación hospitalaria presentó un desahogo tras las medidas restrictivas de movilidad impuestas por el Gobierno estatal durante dos semanas.

Por su parte, el gobernador Javier Corral informó que el Consejo Estatal de Salud revisará el comportamiento de la pandemia a raíz de las nuevas medidas del semáforo rojo modificado y reiteró que sí funcionaron las medidas restrictivas de movilidad de dos fines de semana.

"Lo que les puedo decir y con enorme orgullo por la sociedad chihuahuense, es que nuestros dos súper cierres, como les llamaron, por supuesto que funcionaron, claro que tuvieron un impacto positivo en el nivel de contagio", expresó el mandatario.

De igual manera, hizo un llamado a mantener el esfuerzo colectivo en las fechas decembrinas, donde las familias buscarán reunirse, principalmente después del distanciamiento que ha provocado la pandemia, pues aún existe presión en la saturación de hospitales.

En relación a la reapertura de los negocios durante el mes de diciembre para la reactivación económica, el funcionario preció que se hará de manera cuidadosa y paulatina, pues existe temor de volver a caer en una crisis hospitalaria.

Respecto a la próxima visita de los paisanos, señaló que "es el momento de pedirle a todo mundo que haga un esfuerzo para mantenerse en su casa, en sus lugares de origen. Yo sé la necesidad que tenemos de encontrarnos con las familias, pero Estados Unidos está muy complicado, que piensen en su familia, si realmente las quieren mantener con vida mucho tiempo".

Sin embargo, acotó que no se atrevía a decir que no vengan, solo que reflexionen en ello.