Chihuahua pasa de semáforo naranja a amarillo

Autoridades del estado de Chihuahua informaron que la entidad pasará a semáforo amarillo luego de que se reportara un descenso en las cifras de ocupación hospitalaria y contagios por Covid-19.

El secretario de Salud, Eduardo Fernández Herrera, presentó los detalles del Semáforo Amarillo Seguro que entrará en vigor a partir del lunes 18 de enero, con la ampliación de aforos y la apertura de gimnasios, templos, cines, salones de eventos y spas.

No obstante, la actividad en casinos, bares, antros, teatros, museos, centros culturales y la educación presencial, seguirá suspendida.

Fernández Herrera dijo que se trabaja para incorporar pronto a las actividades económicas que aún permanecerán cerradas debido al alto riesgo que representan, pero que generan un importante número de empleos.

Explicó que el avance al color amarillo del semáforo de riesgo Covid se acordó con una base científica, al revisar el comportamiento de la pandemia en términos de su propagación en comparación de la capacidad hospitalaria.

"Juntos debemos hacer esta transición de manera cuidadosa y responsable, para mantener la mejoría y evitar retrocesos como el que ocurrió en octubre pasado, (que es una) tragedia que no queremos repetir", exhortó.

De esta manera, el funcionario expuso los detalles del Amarillo Seguro, en las diversas actividades en la entidad.

La industria aeroespacial y automotriz permitirá un aforo del 80% y podrán aumentar su aforo hasta el 100%, siempre y cuando tengan una certificación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, anunció.

Además, las industrias que alcancen la certificación podrán seguir operando independientemente del cambio de color, precisó.

En el caso de las tiendas comerciales, se modificaron los aforos de acuerdo a los metros cuadrados, esto permitirá que tiendas de mayor capacidad reduzcan las filas en el exterior, añadió.

La industria considerada no esencial tendrá un aforo del 60%, sin embargo, en caso de recibir la certificación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social podrá aumentar su aforo al 100%.

Los hoteles podrán tener un aforo del 60% en habitaciones y 50% de aforo en áreas comunes, sin embargo sus restaurantes, bares y gimnasios deberán apegarse a la normatividad general para los mismos.

En el caso de los restaurantes, indicó que el aforo aumentará de 35 a 50%, tanto en las áreas internas, como en las terrazas: "cabe aclarar que es una actividad de alto riesgo, porque no hay forma de estar en uno, con cubrebocas".

Por el momento –agregó- se incrementará un hora más su operación, de manera que entre semana podrán cerrar a las 10 de la noche y en fines de semana a las 11:00 de la noche, sin restricción en la venta de bebidas alcohólicas.

Explicó que los bares y antros permanecerán suspendidos, pero se trabajará de forma intensa para poder incorporarlos, pues es una actividad de muy alto riesgo.

Los casinos siguen suspendidos, aunque ya están listos los protocolos y solo falta socializar las reglas básicas de operación, pues si limitan ciertas actividades puede ser un lugar de bajo riesgo, y es importante su reapertura pues generan un gran número de empleos, comentó.

En el caso de los spas que permanecían cerrados, se permitirá el aforo al 50%, pero se pide que no se saturen, y cumplan las medidas higiénicas, con protocolos de higiene, medidas preventivas y de sana distancia, así como la sanitización posterior a la atención, sin sala de espera y con cita previa.

Los museos, teatros y centros culturales, e igual que las bibliotecas no podrán abrir aun: "insisto, este es un gobierno que privilegia la cultura, pero les pedimos que nos esperen un poquito más, porque no queremos abrir todo al mismo tiempo".

Indicó que los salones de eventos, haciendas y granjas podrán abrir, solo que únicamente con un aforo máximo de 100 personas y sin consumo de alcohol, ni áreas infantiles.

Explicó que en parques y plazas, que se mantenían cerradas, podrán recibir un aforo de hasta el 50%, sin embargo, exhortó a la población a no aglomerarse: "si vemos mucha gente, no vayamos, y hagamos ejercicio siempre con cubrebocas".

Los comercios locales deben indicar su aforo y podrán trabajar al 50%, además podrán trabajar en el horario habitual, mientras que los tianguis, ambulantes y semifijos podrán trabajar al 50%.

Los locales dentro de los centros comerciales, subirán del 35 al 50%, para evitar las largas filas, y se amplía el horario para dispersar a las y los clientes, dijo.

Las iglesias podrán abrir con su aforo del 30%, con un máximo de 100 personas, y deben cumplir con los protocolos de higiene, medidas preventivas y de sana distancia.

Advirtió que un cambio importante en este nuevo semáforo, es que se autorizarán celebraciones como bautizos, confirmaciones, bodas y otros, siempre y cuando cumplan el aforo y den aviso a la Secretaría de Salud.

Destacó que los cines quedarán abiertos con un aforo al 30%, pues ya se definieron los protocolos.

Señaló que los eventos masivos seguirán suspendidos, tanto cerrados como al aire libre, mientras que los eventos privados, como en casa, no deben ser mayores a 10 personas concentradas en un mismo lugar.

Otra de las nuevas actividades que se permitirá es la visita a centros de Reinserción Social (ceresos), pero no del tipo conyugal.

Para las estancias de adultos mayores y asilos, aún no se permitirá la entrada porque el riesgo de muerte del grupo de edad hospedado, es mayor al 50%, advirtió.

También se mantendrá suspendida la educación regular presencial, es decir, el docente frente al grupo, pero sí podrán autorizarse otras actividades académicas, como los servicios, siempre y cuando tengan definidos protocolos de prevención.

Los servicios gubernamentales, esenciales y no esenciales operarán al 100%, con base en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, señaló.

Una novedad para el semáforo Amarillo Seguro, es la desagregación del riesgo por actividad física, que elaboraron en conjunto el Instituto Chihuahuense del Deporte y representantes de la iniciativa privada, resaltó.

"Se elaboró un documento que se anexará al acuerdo, para definir una serie de protocolos de acuerdo a la actividad deportiva en cuestión, por ejemplo, cuando hablamos de gimnasios, no es igual uno de box que uno de yoga, y ahora se especifican claramente las restricciones y los protocolos que cada uno deberán seguir", expuso.

El secretario de Salud, Eduardo Fernández Herrera, recalcó que gracias a las medidas de prevención instituidas por el Gobierno del Estado, así como la disciplina y el seguimiento con que la población las ha seguido, Chihuahua es una de las entidades con menor índices contagios de Covid-19.

Observó que bajo tal circunstancia, el Consejo Estatal de Salud aprobó la transición al Semáforo Amarillo Seguro, cuyas disposiciones y reglas se publicaron este sábado 16 de enero en el Periódico Oficial del Estado, para entrar en vigor a partir del lunes 18.