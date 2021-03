Chocan diputadas y desfogan críticas en el 8M

El pleno de la Cámara de Diputados se pintó de morado y verde por el 8M. La máxima tribuna del país se convirtió en un desfogue de reclamos, de parte de la oposición, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, por un lado, y de defensa del lado de las legisladoras de la 4T.

En las pantallas de San Lázaro, con un tono morado de fondo, aparecían las fotos de seis mujeres y se describía que era una sesión solemne para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Una de las primeras mujeres en hablar fue la coordinadora del PRD, Verónica Juárez, quien portó una playera morada con la leyenda: #NiUnaMás, #NingúnAgresorEnElPoder y acompañada de una gran manta con la frase: "¡Derribaremos el muro del patriarcado!"; lanzó: "Sufrimos la violencia institucional ejercida desde el púlpito presidencial que, reiteradamente, niega que las mujeres seamos asesinadas únicamente por el hecho de ser mujeres".

Llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador "un presidente ciego e ignorante que desconoce el pacto patriarcal y defiende a Félix Salgado, su candidato a gobernador de Guerrero, ese presunto violador, revictimizando así a las mujeres que, valientemente, alzaron la voz para denunciarlo".

Y acusó que el Presidente construyó un muro porque le teme a los gritos de mujeres empoderadas que claman justicia. "¡Nosotras, las perredistas acompañamos a las víctimas y les decimos que ningún violador será gobernador; no más agresores en el poder".

Fue el turno de Martha Tagle, quien ha sido una de las mujeres feministas más activas en esta Legislatura; dijo: "[Estoy aquí] para decir fuerte y claro que para transformar el poder no debe haber ningún agresor en el poder. Para decir fuerte y claro que para transformar el poder un violador no puede ser gobernador.

"A pesar de que nos quieren reducir a una oposición, las mujeres somos la fuerza transformadora que le da ruta y sentido a los sueños de un país más justo, equitativo e igualitario. Un país donde las mujeres podamos ser libres, iguales y transitar seguras", dijo.

Asimismo, la panista Cecilia Patrón Laviada recalcó: "Y también seguimos fallando con una realidad adversa que azota a las mujeres de México, con violencia de género y 10 feminicidios al día. No podemos permitir ya ningún acto de violencia ni tampoco podemos permitirnos como sociedad un candidato y posible gobernador como Félix Salgado".

Pero hubo respuesta y crítica de Morena a los posicionamientos de la oposición. La diputada Julieta Vences Valencia respondió que era una pena que sus compañeras diputadas subieran a la tribuna a decir una y otra vez mentira tras mentira. Mucho más en el día en el que se conmemora la lucha histórica de las mujeres de todos los sectores de la sociedad: enfermeras, maestras, obreras, campesinas.

"Hoy vienen y dicen mentiras, ¿dónde estuvieron con las muertas de Juárez? Ahí callaban y eran omisas, ahí callaban y respaldaban a sus partidos que hacían un mal gobierno, ahí les ponían una soga en la boca y no decían nada, hipócritas, eso es lo que son, compañeras, y es una pena porque el feminismo no debería tener colores, ni rojo ni azul ni verde ni guinda".