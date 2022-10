Chocan Ruiz Massieu y Salgado Macedonio

A-AA+

Claudia Ruiz Massieu, senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), chocó con Félix Salgado Macedonio, de la bancada de Morena, luego que éste dijera que a José Francisco Ruiz Massieu, padre de la priista, lo mandó matar Carlos Salinas de Gortari, durante el debate sobre el dictamen para extender la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028.

¿Usted quiere que esto continúe?, cuestionó el senador a Ruiz Massieu durante su intervención en la Cámara Alta, al expresar su voto a favor de la presencia del Ejército en las calles.

"A José Francisco Ruiz Massieu no lo asesinaron cualquier persona de la calle, como todos vimos en la televisión, en las noticias, sino que fue una especie de crimen de estado; a él, lo sostengo, lo mandó asesinar Carlos Salinas de Gortari" mencionó el senador morenista.

Por lo anterior, Claudia Ruiz Massieu respondió a Félix Salgado, a quien le pidió no hablar de sus familiares si no tiene argumentos para hacerlo.

"Senador Salgado Macedonio, le respeto su punto de vista, pero no le permito que mencione a mi familia sin fundamento, respecto de su pregunta, nadie quiere que México siga sumido en la inseguridad, en la violencia y en la impunidad".

La senadora priista también mencionó que lo que la oposición quiere y por lo que está trabajando es por que la policía civil esté "fuerte, capacitada, bien pagadas, que puedas hacer su labor".

La audiencia rompió en aplausos tras la respuesta de Claudia Ruiz Massieu.

"Lo que no hemos visto es la voluntad del gobierno de fortalecer a las policías para que poco a poco los militates puedan regresar a sus funciones constitucionales".

La senadora reiteró que su voto es en contra de la reforma de militarización.

"Voto en contra de este dictamen que va a perpetuar una simulación, porque aunque sea mejor que el que vimos la semana pasada, lo que no contiene porque no lo puede contener, es la voluntad política del gobierno de que va a cumplir con los comprimisos que hizo con nosotros en 2019", sentenció la senadora.