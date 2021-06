Chofer de transporte público arrolla a can en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó este viernes que inició la carpeta de investigación con folio 19644/FVCE/OAXACA/2021, por el delito de crueldad animal, en contra del conductor de una unidad de transporte público que atropelló de manera intencional a un perro en la capital del estado de Oaxaca.

Fue a través de la cuenta de Twitter @memocrata que se difundió un video en el que un chofer de la línea de transporte Tusug atropella a un perro que está durmiendo en la carpeta asfáltica, sin siquiera detener su paso.

El video causó indignación entre los usuarios de la red social, quienes exigieron una sanción para el conductor de la unidad con el número económico B-294.

En Oaxaca hay una ley que protege a los animales desde 2015. La Ley de Protección Animal, específicamente en el Capítulo Segundo, "De la Privación de la Vida", en el artículo 414, cita: "Se castigará con cárcel de seis meses a cuatro años y con multa de 500 a 1500 días de salario a quien: I. Dolosamente prive de la vida a un animal vertebrado.

Sin embargo, para que la legislación vigente se aplique, debe existir una denuncia.

No obstante, en casos como éste, al tratarse de perros en situación de calle, las denuncias ante una instancia legal, no se presentan.

Tras la difusión del video, el titular de la Secretaría de la Movilidad (Semovi), Arturo López Sorroza, tuiteó un mensaje en el que prometió sancionar al conductor, pues su gestión no tolera el maltrato animal.

"En respuesta al video donde un operador de autobús arrolló a un canino de forma intencional, quiero informarles que se ha citado al conductor responsable del acto para recibir la sanción correspondiente", informó.

Como respuesta, los usuarios de la red social evidenciaron la falta de conocimiento del funcionario sobre la legislación vigente que sanciona a quienes priven de la vida a un animal, puesto que no es necesario que su gestión no tolere el maltrato animal, pues éste es un delito tipificado en Oaxaca.

Pese a que el video ha sido compartido en diversas ocasiones, hasta el momento, las organizaciones dedicadas a la protección animal, no se han pronunciado al respecto.