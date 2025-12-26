Choque de autobuses deja tres muertos en carretera de Guerrero

Al menos tres personas murieron la mañana de este viernes tras un choque entre dos autobuses de pasajeros en el estado de Guerrero, informaron autoridades estatales.

El accidente ocurrió alrededor de las 08:00 horas sobre la carretera Tlapa–Puebla, a la altura de la comunidad de Ixcateopan, en el municipio de Alpoyeca, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Según el reporte de los paramédicos, dos personas fallecieron al interior de un autobús de la línea Oro, mientras que una más perdió la vida sobre la cinta asfáltica. Tras el impacto, elementos de Tránsito estatal y Protección Civilacudieron al lugar para brindar atención a los lesionados y realizar labores de apoyo vial.

La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero indicó que se mantiene presencia en la zona para coordinar el traslado de heridos, garantizar la seguridad y facilitar las maniobras correspondientes. EFE

