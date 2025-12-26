logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

NACIMIENTOS ARTE Y TRADICIÓN POPULAR

Fotogalería

NACIMIENTOS ARTE Y TRADICIÓN POPULAR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Choque de autobuses deja tres muertos en carretera de Guerrero

El percance ocurrió en la Tlapa–Puebla, en Alpoyeca

Por EFE

Diciembre 26, 2025 11:59 a.m.
A
Accidente en carretera de Guerrero

Accidente en carretera de Guerrero

Al menos tres personas murieron la mañana de este viernes tras un choque entre dos autobuses de pasajeros en el estado de Guerrero, informaron autoridades estatales.

El accidente ocurrió alrededor de las 08:00 horas sobre la carretera Tlapa–Puebla, a la altura de la comunidad de Ixcateopan, en el municipio de Alpoyeca, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Según el reporte de los paramédicos, dos personas fallecieron al interior de un autobús de la línea Oro, mientras que una más perdió la vida sobre la cinta asfáltica. Tras el impacto, elementos de Tránsito estatal y Protección Civilacudieron al lugar para brindar atención a los lesionados y realizar labores de apoyo vial.

La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero indicó que se mantiene presencia en la zona para coordinar el traslado de heridos, garantizar la seguridad y facilitar las maniobras correspondientes. EFE

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Choque de autobuses deja tres muertos en carretera de Guerrero
Choque de autobuses deja tres muertos en carretera de Guerrero

Choque de autobuses deja tres muertos en carretera de Guerrero

SLP

EFE

El percance ocurrió en la Tlapa–Puebla, en Alpoyeca

Anuario 2025 | Mandatarios y celebridades reconocieron a Sheinbaum
Anuario 2025 | Mandatarios y celebridades reconocieron a Sheinbaum

Anuario 2025 | Mandatarios y celebridades reconocieron a Sheinbaum

SLP

El Universal

Tal fue el caso de la actriz ganadora del Premio Oscar, Viola Davis, quien reconoció a la Presidenta de México

Entra el Frente frío 24 por el noroeste de México
Entra el Frente frío 24 por el noroeste de México

Entra el Frente frío 24 por el noroeste de México

SLP

El Universal

Provocará un marcado descenso de las temperaturas

Frenan uso comercial de imagen de menores en escuelas
Frenan uso comercial de imagen de menores en escuelas

Frenan uso comercial de imagen de menores en escuelas

SLP

El Universal