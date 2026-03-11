CIDH otorga medidas a familia de víctimas de desaparición forzada

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 11 (EL UNIVERSAL).- Por

recibiópor parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (), al considerar que la vida de su hijo y de Juan José Arias, víctimas deen Guanajuato, así como la de su hija y nieta, se encuentran en riesgo de daño irreparable.Lasolicitó a México que redoble los esfuerzos para determinar la situación y paradero del padrey su hijo adolescente, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal, mediante uncon resultados medibles, participación familiar y enfoque de edad, de acuerdo con los estándares y obligaciones internacionales aplicables.Que facilite lade toda laque permita conocer el destino de los propuestos beneficiarios, incluyendo a toda aquella requerida por lainterna y las acciones urgentes del Comité dede Personas de Naciones Unidas."En particular, brindar todos los elementos que permitan esclarecer la posible participación de agentes estatales en los hechos alegados; adopte las medidas necesarias, con, para proteger la vida e integridad de, su hija y su nieta", señaló laen un comunicado.También pidió alque concierte lascon los familiares de las personas beneficiarias y sus representantes y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar con la debida diligencia los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presentey así evitar su repetición.De acuerdo con la solicitud, los beneficiariosestán desaparecidos desde el 19 de julio y 28 de diciembre de 2025 respectivamente, sin que se conozca su paradero a la fecha. La solicitud califica los hechos como "".Por otro lado,es víctima de actos dedebido a las denuncias presentadas ante la Fiscalía General delde Guanajuato y el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, en el marco de sus labores como. Lasotorgadas fueron revocadas el octubre de 2025.Elreportó las diligencias orientadas a la ubicación de, como la apertura de, solicitudes de información a autoridades federales y estatales, análisis de videograbaciones, emisión de fichas de búsqueda y, entre otros.En cuanto a la atención a los familiares, indicó que adoptó medidas dea favor de, además de gestiones para su posible incorporación alpara Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.Laconsideró que lapersiste mientras no se determine la ubicación o suerte de las personas desaparecidas. Asimismo, consideró preocupante que, hasta la fecha, no se haya realizado un estudio decon relación a su núcleo familiar y que no cuenten convigentes, en el marco del trabajo de Marisela como"El otorgamiento de la presentey su adopción por parte delde México no constituyen prejuzgamiento alguno de una petición que eventualmente pueda ser interpuesta ante elsobre una posible violación de los derechos protegidos en los instrumentos aplicables", indicó la