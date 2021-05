Cierran segunda escuela en Campeche por temor de contagio de Covid

Debido a que se reportaron varios casos de fiebre en alumnos de la escuela primaria "Vicente Guerrero", autoridades educativas de esta entidad, decidieron cerrar esa escuela.

Y es que en una comunidad del municipio de Hopelchén, situado al oriente del estado, se detectaron varios casos de niños con fiebre y que asistían a este centro escolar.

La Secretaría de Salud (SSA) envió personal médico para realizar exámenes a los pequeños afectados, incluso, algunas de estas muestras fueron canalizadas para la ciudad de Mérida.

Asimismo, los maestros que cumplen con el Plan Piloto de Regreso a Clases en la zona 020 no han mencionado nada al respecto, incluso, el comisario municipal, Wilberth Chablé Villarreal, rechazó que los casos sean sospechosos de covid y mencionó que se trataba de otra enfermedad sin especificar cuál sería.

--Maestros piden ser retirados

Los padres de familia de la escuela primaria "Vicente Guerrero" afirmaron que los maestros han solicitado ser retirados ya que permanecen en la comunidad de lunes a viernes por tratarse de un programa de arraigo educativo, propio de las comunidades retiradas de las ciudades.

No obstante, las autoridades estatales, a través de la Secretaría de Educación (SEDUC), no les autorizó el retiro por lo que permanecen acudiendo al colegio a pesar de estar cerrado para los estudiantes.

En esta zona del oriente del estado de Campeche, tanto Hopelchén como Cancabchén, tienen 9 escuelas abiertas en total y pertenecen a una región montañosa por lo que es complicado su acceso.

Los pobladores afirman que el covid está presente en sus comunidades, pero que sus autoridades municipales no lo informan con el pretexto de no causar alarma.

Ante ello, todo parece indicar que hay temor de los mismos padres de familia por el posible contagio de niños del Covid-19.