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Cierran Zona Arqueológica de Teotihuacán hasta nuevo aviso

La Secretaría de Cultura y Claudia Curiel expresaron condolencias y trabajan en coordinación con autoridades

Por El Universal

Abril 21, 2026 12:41 p.m.
A
Cierran Zona Arqueológica de Teotihuacán hasta nuevo aviso

Luego del tiroteo suscitado en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, Estado de México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó del cierre, hasta nuevo aviso, del sitio.

A través de una tarjeta informativa, el INAH señaló "que la Zona Arqueológica de Teotihuacán permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Se agradece la comprensión del público visitante".

Por su parte, la Secretaría de Cultura federal y su titular, Claudia Curiel de Icaza, compartió también una tarjeta informativa donde expresó que se condenan los hechos y estarán trabajando con las instancias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

"Lamento muchísimo lo ocurrido en la Zona Arqueológica de Teotihuacán. Mis condolencias a familiares y amigos. Estaré en la zona atendiendo personalmente a las familias en coordinación con todas las instancias del @GobiernoMX. Asimismo, se estará informando hasta esclarecer los hechos", escribió Curiel de Icaza en su cuenta de X.

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