CJNG, con una guerra interna por el nuevo liderazgo

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).- Tras el

, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), especialistas en seguridad consideran que la organización criminal va a iniciar una guerra interna por elDetallan que estas demostraciones deson para mostrar el "poder", ademáses parte de esa futura lucha interna.El especialista en seguridadcomenta a EL UNIVERSAL que entre suspodría estar su hijastro "El 03". También hay posibles cabecillas regionales y operadores de esta estructura como Gonzalo Mendoza Gaytán, alias ""; Ricardo Ruiz Velasco, alias "Doble R" y Audias Flores Silva, alias "El Jardinero".Agrega que, sobre la sucesión del CJNG hay que establecer que cada una de las organizaciones criminales tiene unay una"No es lo mismo pensar en elcon "" y "Los Mayos", que es una cuestión muy focalizada, hasta cultural podríamos llamarlo de familias que históricamente han tenido relación en este tipo de negocios de, que tienen estos lazos de alguna forma locales, a lo que puede haber sido también "Los Zetas", que tiene una estructura mucho más militarizada", dijo el especialista."El caso del CJNG hay que recordar que tuvieron un, realmente en un año pasaron de ser una organización criminal regional a competir por el control dela nivel nacional contra el", agregó.Además, mencionó que "El CJNG creció mucho precisamente en el, por eso loseran los que más les redituaban ganancias, los precursores químicos para hacer fentanilo y todas estas nuevasprovienen de Asia, China o India", refiere el también académico.El especialistaindica que en elde "El Mencho" no se vislumbraba alguien que pudiera tomar el control de todas las operaciones del Cártel."Se hablaba mucho de "", de quien se supone también quedó abatido en el operativo de ayer, pero él realmente estaba más enfocado al tema de los tiempos compartidos, del control de esa parte dey de esa zona deen entre Jalisco hasta Nayarit"."Entonces, no era alguien que pudiese realmente asumir un control de una operación transnacional como la que verdaderamente ejercía el Cártel Jalisco a través del líder Oseguera, no hay claridad al respecto", sostiene Rodríguez.Enfatiza que se va a observar un proceso de, porque esas redes criminales generaban muchísimos, y que "vamos a ver de dónde surge un, pero no del entorno cercano a Oseguera Cervantes".