Claudia Sheinbaum aborda el Buque Cuauhtémoc en ceremonia por Bicentenario

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 23 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó, por vez primera en su mandato, el Buque Escuela Cuauhtémoc, que atracó en el puerto de Veracruz, tras regresar después del accidente que tuvo en Nueva York, Estados Unidos, en el que dos tripulantes, una cadete y un marinero, perdieron la vida.

En el marco de los festejos por el Bicentenario de la consolidación de la Independencia en el mar, la Mandataria encabezó este domingo una ceremonia en el velero insignia de la Secretaría de Marina (Semar), en la que el capitán Víctor Molina Pérez, comandante del navío, le rindió el parte de novedades del crucero de instrucción 2025.

En breve mensaje, Sheinbaum Pardo recordó con "orgullo" y "honor" a la cadete de cuarto año de la Heroica Escuela Naval Militar, América Yamileth Sánchez Hernández, y al marinero Adal Yahir Maldonado Marcos, quienes fallecieron en el accidente en el puente de Brooklyn.

"Su memoria, su entrega la llevamos siempre en el corazón y la lleva el pueblo de México y nuestro país", dijo.

La titular del Ejecutivo federal aseguró que frente a momentos difíciles, los cadetes del Buque Escuela Cuauhtémoc, que fue reparado en Nueva York, "han demostrado entereza, orgullo, compañerismo, solidaridad y generosidad".

"Jóvenes cadetes navales, hombres y mujeres, que han demostrado frente a la dificultad, entereza, amor a la patria, amor a sus familias, amor al compañero, que ponen en alto siempre el nombre de nuestra patria, el nombre de México".

Y añadió: "Eso es lo que caracteriza a nuestro pueblo. Nunca nos vamos a equivocar cuando decimos que la Marina Armada de México, el Ejército, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea son parte de nuestro pueblo, llevan en el corazón, en su mente y su historia la generosidad de nuestro pueblo, esa que se entrega en cada momento de dificultades, esa que cuando hay problemas en el país muestran la mano para levantar al vulnerable".

La Mandataria felicitó a los cadetes y les agradeció su entrega. "México y su pueblo saben del honor, del orgullo que representan", expuso en el Buque, en el que estuvo acompañada de los secretarios de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo; Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García.

En tanto, el capitán Víctor Molina Pérez expuso que el navío inició con su travesía zarpando del puerto de Acapulco, Guerrero, en abril de este año, cruzando las aguas del océano Pacífico, siendo influenciados por buenos vientos.

Después, relató, se dirigieron al canal de Panamá y después a Jamaica, La Habana y Nueva York.

Sin embargo, señaló que el 17 de mayo de 2025, durante las maniobras de zarpe en el puerto de Nueva York, el velero enfrentó un "lamentable accidente, en el cual dos elementos de la tripulación perdieron la vida en el cumplimiento de su deber: la cadete América Yamileth Sánchez Hernández y el marinero Adal Yahir Maldonado Marcos".

Un hecho que, afirmó, conmovió profundamente a toda la tripulación, a México y el mundo. "Ahora ellos forman parte de la dotación permanente de este navío azteca y siempre navegarán con nosotros en nuestras mentes y nuestros corazones", refirió el comandante naval.

Asimismo, recordó que también hubo 19 heridos que fueron atendidos.