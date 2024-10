Claudia Sheinbaum y Rafael Inclán: Discusión sobre discriminación y disculpas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 7 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aceptó las disculpas del actor Rafael Inclán luego que la llamo "ama de casa", y señaló que su objetivo como "humanistas" es erradicar cualquier forma de discriminación.

"Bueno, primero pues agradecer porque siempre una disculpa es bien recibida", dijo al ser cuestionada en La mañanera del Pueblo.

Agregó: "¿Cuál es nuestro objetivo como humanistas? Porque finalmente eso es el humanismo mexicano, que somos nosotros humanistas, es erradicar cualquier forma de discriminación".

Lo anterior, al señalar que en general las mujeres han sido discriminadas, pero no es igual por lo que recordó que una encuesta de COPRED de la Ciudad de México señala que la discriminación es por color de la piel, en segundo lugar, es por ser indígena es por ser indígena y en tercer lugar por ser mujer.

"Entonces, una mujer indígena morena es más discriminada. Ese es el resultado de una encuesta. (...) el llamarle a alguien ama de casa, pues parece como que la estás disminuyendo. ¿Y qué fue lo que yo dije? No, las amas de casa, ya quisiera yo que cualquiera hiciera el trabajo de una ama de casa. Todo el trabajo que significa mantener el hogar. Y además, en particular, las amas de casa que no trabajan fuera del hogar, pues no tienen autonomía económica.

"(...) las amas de casa merecen nuestro respeto nuestro cariño nuestro reconocimiento entonces que me digan ama de casa, pues a mucho orgullo para mí no es una ofensa (...) nos vamos a encargar de seguir manteniendo este mensaje a todas y todos los mexicanos de que la discriminación quedó en el pasado, eso es parte del régimen colonial y de todo el pasado. Cuando llega la cuarta transformación, aquí nos miramos todos a los ojos como iguales. Y además apoyamos a quien menos tiene, porque lo que queremos es que haya bienestar", mencionó.