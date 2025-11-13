Claudia Sheinbaum aguarda decisión de la SCJN sobre caso Salinas Pliego

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que su gobierno va a esperar lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ante el caso del empresario Ricardo Salinas Pliego y el pago de sus impuestos.

Se prevé que este jueves el pleno de la SCJN revise cinco amparos promovidos por Grupo Salinas contra créditos fiscales del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En su conferencia mañanera de ese 13 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que en el Poder Judicial hay independencia.

"También que se sepa, a los ministros de la Corte, las ministras de la Corte las eligió el pueblo y se deben al pueblo, a nadie más. Se deben a la gente, no se deben a la Presidenta, no se deben a un partido político, se deben al pueblo, se deben a la gente y a que se resguarde la Constitución y las leyes, ese es su papel, esa es su tarea y eso es lo que deben hacer. Entonces vamos a esperar a ver qué resuelven hoy", comentó la titular del Ejecutivo federal.

Reiteró que son varios casos de litigio de Grupo Salinas, "de mucho tiempo, con muchos amparos". Insistió en que el caso del empresario Ricardo Salinas quedó guardado en un cajón de un exministro de la SCJN "para que no se discutiera".

"Ahora hay una especie de victimización [...] Es un asunto legal que se ha litigado por mucho tiempo y que se mantuvo en ese litigio que ahora está en manos de la Corte.

"Y todo dentro de la ley, nosotros no usamos el poder para beneficio de nadie. ¡Ah sí, para beneficio del pueblo, eso sí! Nosotros gobernamos para el pueblo y por el pueblo, pero todo dentro del marco de la ley, de las leyes actuales, igual debe actuar la Corte, igual debe actuar cualquier juez, cualquier autoridad y los ciudadanos [...}.

"Debemos respetar las leyes, para eso hay un Estado de derecho", expresó la presidenta Claudia Sheinbaum.