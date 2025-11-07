Claudia Sheinbaum anuncia el plan Michoacán por la Paz y la Justicia

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el domingo 9 de noviembre presentará el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

En su conferencia mañanera de este viernes 7 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo puntualizó que el Plan será presentado en Palacio Nacional, ante los diálogos del gobierno con distintos sectores de Michoacán.

"Ha estado trabajando la secretaria (de Gobernación) Rosa Icela y todos los secretarios del Gabinete, acercándose, desde los presidentes municipales; ayer tuvo reunión con las iglesias, con distintos sectores de Michoacán".

"Ha habido reunión con los maestros y maestras, en fin, distintas reuniones que se han desarrollado, y el domingo lo presentamos, que después se puede seguir ampliando", señaló la titular del Ejecutivo federal.

Reiteró que las personas michoacanas no están solas: "Ha habido presencia en Michoacán".