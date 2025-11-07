Claudia Sheinbaum anuncia el plan Michoacán por la Paz y la Justicia
Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, el Gobierno anuncia el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el domingo 9 de noviembre presentará el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
En su conferencia mañanera de este viernes 7 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo puntualizó que el Plan será presentado en Palacio Nacional, ante los diálogos del gobierno con distintos sectores de Michoacán.
"Ha estado trabajando la secretaria (de Gobernación) Rosa Icela y todos los secretarios del Gabinete, acercándose, desde los presidentes municipales; ayer tuvo reunión con las iglesias, con distintos sectores de Michoacán".
"Ha habido reunión con los maestros y maestras, en fin, distintas reuniones que se han desarrollado, y el domingo lo presentamos, que después se puede seguir ampliando", señaló la titular del Ejecutivo federal.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Reiteró que las personas michoacanas no están solas: "Ha habido presencia en Michoacán".
no te pierdas estas noticias
Claudia Sheinbaum anuncia el plan Michoacán por la Paz y la Justicia
El Universal
Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, el Gobierno anuncia el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia
Claudia Sheinbaum asegura fondos para universidades públicas
El Universal
Sheinbaum promueve desarrollo tecnológico desde la educación básica
Sin afectaciones en Sonora tras sismo de 5.7 en el Golfo de California
El Universal
El movimiento telúrico, con epicentro cerca de Santa Rosalía, fue percibido ligeramente en Guaymas