Claudia Sheinbaum anuncia informe sobre reformas legislativas
Entre las reformas destacan anticorrupción, laboral, energética y protección contra violencia de género.
A
CIUDAD DE MÉXICO, abril 24 (EL UNIVERSAL).- La presidentaClaudia Sheinbaum Pardo extendió su felicitación a diputados y senadores por las diversas reformas aprobadas
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
desde octubre de 2024, por lo que próximamente presentará un informe para conocer todos los cambios y designaciones realizadas por los legisladores.
"Agradecerles y felicitarles, porque creo que vamos a ver si rompieron un récord desde que entró esta legislatura desde septiembre del 2024. Vamos a ser una mañanera dedicada a eso", expresó durante la conferencia matutina de este viernes 24 de abril.
Entre las modificaciones que destacan se encuentra: el combate a la corrupción, las nuevas penas para castigar a feminicidas y acosadores, reforma para terminar con trámites burocráticos, la reforma laboral, en materia energética, cambios a la ley aduanera, la ley silla y la implementación de la ley de aguas.
"(Vamos a pedir a) Luisa María que nos ayude a hacer la revisión de todas las reformas constitucionales, todas las reformas legales que ha habido y el sentido que tiene que ver con la visión de la transformación", dijo.
Respecto a la reforma en materia de anticorrupción, la mandataria señaló que próximamente será presentados los detalles en su mañanera. En diciembre de 2025, EL UNIVERSAL dio a conocer que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado continuidad a la idea de reestructurar la Carta Magna, y en lo que va de su administración, se habían avalado 22 reformas constitucionales a un total de 53 artículos.
Las reformas constitucionales más destacadas del gobierno de Sheinbaum Pardo incluyen la reforma al Poder Judicial para establecer la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular; la prohibición de siembra de maíz transgénico y blindaje de maíces nativos, con el lema "sin maíz no hay país"; la modificación al artículo 28 para recuperar la capacidad de operar trenes de pasajeros, a cargo del Estado mexicano, así como la garantía constitucional de igualdad sustantiva y derecho a una vida libre de violencia, buscando eliminar la brecha salarial.
no te pierdas estas noticias
Claudia Sheinbaum anuncia informe sobre reformas legislativas
SLP
El Universal
Entre las reformas destacan anticorrupción, laboral, energética y protección contra violencia de género.
Sectur reporta récord histórico de turismo en México en 2026
SLP
El Universal
El Tren Maya vendió 22 mil 800 boletos a turistas extranjeros, un aumento del 41% respecto a 2025.
Claudia Sheinbaum: menos niños reduce demanda en preescolar
SLP
El Universal
Se evalúan nuevas acciones para incentivar la asistencia en preescolar, que es opcional.