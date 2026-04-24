Claudia Sheinbaum anuncia informe sobre reformas legislativas

CIUDAD DE MÉXICO, abril 24 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

extendió su felicitación a diputados y senadores por las diversas

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

desde octubre de 2024, por lo que próximamente presentará un informe para conocer todos los cambios y designaciones realizadas por los legisladores."Agradecerles y felicitarles, porque creo que vamos a ver sidesde que entró esta legislatura desde septiembre del 2024. Vamos a ser unaa eso", expresó durante la conferencia matutina de este viernes 24 de abril.Entre las modificaciones que destacan se encuentra: el, laspara castigar a feminicidas y acosadores, reforma para terminar con trámites burocráticos, la, en materia energética, cambios a la ley aduanera, la ley silla y la implementación de la ley de aguas."(Vamos a pedir a)que nos ayude a hacer la revisión de todas las reformas constitucionales, todas las reformas legales que ha habido y el sentido que tiene que ver con la", dijo.Respecto a la reforma en materia de anticorrupción, la mandataria señaló que próximamente será presentados los detalles en su mañanera. En diciembre de 2025, EL UNIVERSAL dio a conocer que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado continuidad a la idea de reestructurar la Carta Magna, y en lo que va de su administración, se habían avaladoa un total de 53 artículos.Las reformas constitucionales más destacadas del gobierno de Sheinbaum Pardo incluyen la reforma al Poder Judicial para establecer la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular; la prohibición de siembra de maíz transgénico y blindaje de maíces nativos, con el lema "sin maíz no hay país"; la modificación al artículo 28 para recuperar la capacidad de operar trenes de pasajeros, a cargo del Estado mexicano, así como la garantía constitucional dey derecho a una vida libre de violencia, buscando eliminar la brecha salarial.