Claudia Sheinbaum asegura fondos para universidades públicas

El Universal

Noviembre 07, 2025 11:47 a.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este viernes que no existe ningún recorte presupuestal a las universidades públicas, tras la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 por parte de la Cámara de Diputados.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal precisó que los ajustes detectados en algunas instituciones, como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Tecnológico Nacional de México (TecNM) fueron resueltos, pues se les va a reponer.

"No hay recorte presupuestal. Ninguna universidad ha tenido recorte. El Politécnico y el TecNM tuvieron una pequeña disminución, muy pequeña, y se las vamos a reponer", afirmó.

La presidenta también destacó los avances en el programa de capacitación en inteligencia artificial y tecnologías digitales, impulsado en coordinación con el TecNM, el IPN y alrededor de 20 empresas nacionales y globales del sector tecnológico.

Explicó que el proyecto contempla un curso presencial para 10 mil jóvenes, que iniciará en enero de 2026 en distintas sedes del TecNM, enfocado en temas de inteligencia artificial, manejo de datos, computación en la nube y lenguajes de programación. Los participantes podrán obtener una certificación oficial avalada por instituciones públicas.

Asimismo, Sheinbaum señaló que los contenidos estarán disponibles de forma gratuita en la plataforma Saberes MX, presentada esta semana, para que cualquier persona interesada pueda acceder a ellos. Quienes busquen certificarse deberán aprobar los exámenes correspondientes a través de universidades públicas.

"Es un proyecto muy amplio, quizá el más grande de América Latina, porque es público, gratuito y con certificaciones oficiales. Queremos que México entre con fuerza en la carrera de la inteligencia artificial y el desarrollo digital", subrayó.

Sheinbaum adelantó que la próxima semana presentará el programa "México, país de innovación", una estrategia integral para impulsar la formación tecnológica, la vinculación entre universidades y empresas, y el desarrollo científico y digital desde la educación básica hasta la investigación superior.

