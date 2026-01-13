logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Fotogalería

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Claudia Sheinbaum busca garantizar el derecho a la información

Sheinbaum denuncia la proliferación de fraudes en redes sociales y la necesidad de regular la información falsa generada por inteligencia artificial.

Por El Universal

Enero 13, 2026 05:17 p.m.
A
Claudia Sheinbaum busca garantizar el derecho a la información

CIUDAD DE MÉXICO, enero 13 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a garantizar el derecho a las audiencias y adelantó que "ya viene un proceso" para garantizar el derecho a la información.

En su conferencia mañanera de este martes 13 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo acusó que hay algunos medios que hacen "golpes mediáticos" y rechazó que haya "prácticas de pasado" del gobierno contra empresas de comunicación.

"Se tiene que garantizar el derecho aSheinbaum apuesta por garantizar derecho a la información

Martes, 13 de enero de 2026 14:54 | Información General | CONFERENCIA-SHEINBAUM

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


CIUDAD DE MÉXICO, enero 13 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a garantizar el derecho a las audiencias y adelantó que "ya viene un proceso" para garantizar el derecho a la información.

En su conferencia mañanera de este martes 13 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo acusó que hay algunos medios que hacen "golpes mediáticos" y rechazó que haya "prácticas de pasado" del gobierno contra empresas de comunicación.

"Se tiene que garantizar el derecho a las audiencias, que ya se cambió la ley para eso, para garantizar el derecho a la información que ya es constitucional. Y ya viene un proceso en donde en unos meses tienen que tener todas las garantías para que cualquier ciudadano, ciudadana, pueda decir: ´no me estás informando adecuadamente´.

"Ya viene eso también como parte del cambio a la ley que se hizo", comentó la Mandataria federal".

Alerta Sheinbaum por fraudes con IA

La titular del Ejecutivo federal indicó que se tiene que generar "algo", ante los fraudes generados con inteligencia artificial.

"Parecen reales. Es un muy buen debate el tema de la inteligencia artificial, cómo garantizar que la gente sepa que fue generado por inteligencia artificial [...]", dijo.

Denunció que en redes sociales como TikTok hay videos de supuestos integrantes de las Fuerzas Armadas que llaman a atacar al narcotráfico o de ella para invertir en Pemex: "Es un tema a debate, porque es un tema del acceso a la información de los fraudes que se hacen a través de estos esquemas".

"Tiene que regularse mejor para garantizar que la gente sepa que es una información falsa", dijo al llamar al debate porque "la regularización tiene su complicación".

Sobre las afectaciones con inteligencia artificial a los actores de doblaje, la Presidenta comentó que ya se avanzó en el tema. las audiencias, que ya se cambió la ley para eso, para garantizar el derecho a la información que ya es constitucional. Y ya viene un proceso en donde en unos meses tienen que tener todas las garantías para que cualquier ciudadano, ciudadana, pueda decir: ´no me estás informando adecuadamente´.

"Ya viene eso también como parte del cambio a la ley que se hizo", comentó la Mandataria federal".

Alerta Sheinbaum por fraudes con IA

La titular del Ejecutivo federal indicó que se tiene que generar "algo", ante los fraudes generados con inteligencia artificial.

"Parecen reales. Es un muy buen debate el tema de la inteligencia artificial, cómo garantizar que la gente sepa que fue generado por inteligencia artificial [...]", dijo.

Denunció que en redes sociales como TikTok hay videos de supuestos integrantes de las Fuerzas Armadas que llaman a atacar al narcotráfico o de ella para invertir en Pemex: "Es un tema a debate, porque es un tema del acceso a la información de los fraudes que se hacen a través de estos esquemas".

"Tiene que regularse mejor para garantizar que la gente sepa que es una información falsa", dijo al llamar al debate porque "la regularización tiene su complicación".

Sobre las afectaciones con inteligencia artificial a los actores de doblaje, la Presidenta comentó que ya se avanzó en el tema.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Claudia Sheinbaum busca garantizar el derecho a la información
Claudia Sheinbaum busca garantizar el derecho a la información

Claudia Sheinbaum busca garantizar el derecho a la información

SLP

El Universal

Sheinbaum denuncia la proliferación de fraudes en redes sociales y la necesidad de regular la información falsa generada por inteligencia artificial.

FGR captura a operador financiero vinculado a El Mencho
FGR captura a operador financiero vinculado a El Mencho

FGR captura a operador financiero vinculado a 'El Mencho'

SLP

El Universal

La FGR arresta a un operador financiero vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación en Nayarit

Sinaloa, quinto estado con más autos robados en 2025
Sinaloa, quinto estado con más autos robados en 2025

Sinaloa, quinto estado con más autos robados en 2025

SLP

El Universal

La cifra oficial de autos robados en Sinaloa alcanzó los seis mil 276 en 2025, ubicándolo en el quinto lugar a nivel nacional.

Reunión clave para la reforma electoral en México
Reunión clave para la reforma electoral en México

Reunión clave para la reforma electoral en México

SLP

El Universal

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anticipa los detalles de la reforma electoral en México.