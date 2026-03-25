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Claudia Sheinbaum critica ampliación del muro en frontera

El paquete One Big Beautiful Bill contempla 50 mil millones para muro y ajustes en políticas migratorias.

Por El Universal

Marzo 25, 2026 11:20 a.m.
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Claudia Sheinbaum critica ampliación del muro en frontera

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México prefiere construir puentes antes que muros, ante la ampliación del muro fronterizo en El Paso y Ciudad Juárez, ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump en el marco del paquete legislativo conocido como One Big Beautiful Bill, implementado desde julio de 2025 para tomar medidas de control migratorio.

Sheinbaum y su postura frente al muro fronterizo

"Nosotros siempre vamos a insistir en otra visión, pero bueno, finalmente es una decisión de Estados Unidos poner el muro. Hay una frase que han usado incluso varios gobiernos, no solo nosotros. Es: ´nosotros preferimos tender puentes y no muros´. Y eso es lo que nosotros buscamos siempre", expresó la mandataria.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 25 de marzo, la Jefa del Ejecutivo indicó que la gente migra por necesidad, por lo que hay otros mecanismos para disminuir este fenómeno: garantizar el desarrollo y el bienestar de las personas. Puntualizó que en gobiernos anteriores, Estados Unidos buscaba la cooperación para el desarrollo, pero hoy tienen una visión distinta.

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Detalles del paquete legislativo One Big Beautiful Bill

"Aquí contó una vez el presidente López Obrador una llamada que tuvo en el primer periodo del presidente Trump y que le habló del muro y el presidente López Obrador le dijo: ´Mire lo que hoy me mostraron en la reunión de seguridad, un túnel´, Entonces le dijo: ´No necesariamente el muro resuelve los problemas´... Es una decisión de Estado unidos", señaló Sheinbaum Pardo.

La iniciativa One Big Beautiful Bill designa hasta 50 mil millones de dólares para la ampliación del muro en ciudades fronterizas de Estados Unidos y México y fue promulgada el año pasado. También aumenta tarifas en solicitudes de asilo, recorta financiamiento a programas sociales y otorga más presupuesto al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

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