Carambola de cinco vehículos paraliza la carretera a Rioverde

Carambola de cinco vehículos paraliza la carretera a Rioverde

Claudia Sheinbaum denuncia sentirse culpable tras acoso sufrido

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresa sentirse culpable tras sufrir acoso en las calles de la CDMX

Por El Universal

Noviembre 13, 2025 12:36 p.m.
A
Claudia Sheinbaum denuncia sentirse culpable tras acoso sufrido

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- "A las mujeres nos hacen sentir culpables", expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras el acoso que sufrió en días pasados por un hombre cuando caminaba por calles del Centro de la Ciudad de México.

En su conferencia mañanera de este jueves 13 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo denunció que "en esto" hay machismo y misoginia. Como ya lo ha expresado en anteriores ocasiones, repitió que sus adversarios pensaron que por ser mujer se iba a quebrar.

"Por todo nos van a criticar (...) Esta cosa que viví de un acoso y atreverse a decir que es un montaje, es como el tema este de una mujer, en general a las mujeres nos hacen sentir culpables de un abuso, de un acoso", expresó.

"Mientras nosotros nos mantengamos firmes, no van a poder. Es más, les puedo decir que hay mucha misoginia y mucho machismo en esto, pensaron que por ser mujer nos íbamos a quebrar. ¡No, nos mantiene la convicción, el apoyo y la fraternidad con el pueblo!", añadió la mandataria federal.

