logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡MAGIA DE NAVIDAD!

Fotogalería

¡MAGIA DE NAVIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Claudia Sheinbaum elogia el libro 'Grandeza' de AMLO en conferencia

La presidenta mexicana destaca la relevancia de la obra literaria del expresidente

Por El Universal

Diciembre 23, 2025 02:32 p.m.
A
Claudia Sheinbaum elogia el libro Grandeza de AMLO en conferencia

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 23 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo elogió el libro "Grandeza" del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia mañanera de este martes, la titular del ejecutivo reconoció que ha estado leyendo el libro, y consideró que las y los mexicanos debemos reflexionar sobre el "nuevo orden social" propuesto por el político tabasqueño.

"Muy interesante, a ver si luego leemos algunas partes, sobre todo de esta reflexión nacional e internacional sobre un nuevo orden social, le llama él, que tiene que ver con el reconocimiento de dónde venimos las y los mexicanos, la grandeza cultural, el reconocimiento de los pueblos, pero también cuáles son los valores que debemos de tener como sociedad", expuso.

Sheinbaum Pardo habló del tema luego de ser cuestionado sobre los buques de Guerra llamados "buques Trump", anunciados por el gobierno de los Estados Unidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Dijo que el gobierno mexicano siempre defenderá la paz: " Si el 1% de lo que se dedica al armamentismo en el mundo se dedicará a un programa como sembrando vida, tendríamos más de 6 millones de sembradores en el mundo, nosotros siempre vamos a defender La Paz".

La Mandataria federal recordó que el libro "Grandeza", del expresidente López Obrador, reflexionar sobre "hacia dónde tenemos que ir".

"Estoy leyendo el libro del presidente López Obrador y está muy interesante, no solo hace una reflexión sobre los pueblos originarios y la grandeza cultural de México y lo que significa para las y los mexicanos, si no hacia dónde tenemos que ir en una visión pacifista y de fraternidad", concluyó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Claudia Sheinbaum elogia el libro Grandeza de AMLO en conferencia
Claudia Sheinbaum elogia el libro Grandeza de AMLO en conferencia

Claudia Sheinbaum elogia el libro 'Grandeza' de AMLO en conferencia

SLP

El Universal

La presidenta mexicana destaca la relevancia de la obra literaria del expresidente

Desechan demanda de amparo a favor de César Duarte
Desechan demanda de amparo a favor de César Duarte

Desechan demanda de amparo a favor de César Duarte

SLP

El Universal

Sheinbaum anuncia que ya no va impuesto a videojuegos
Sheinbaum anuncia que ya no va impuesto a videojuegos

Sheinbaum anuncia que ya no va impuesto a videojuegos

SLP

El Universal

Investigación en Guerrero tras asesinato del coordinador regional del IMSS-Bienestar
Investigación en Guerrero tras asesinato del coordinador regional del IMSS-Bienestar

Investigación en Guerrero tras asesinato del coordinador regional del IMSS-Bienestar

SLP

El Universal

Sheinbaum Pardo informa sobre la investigación del asesinato del coordinador regional del IMSS-Bienestar en Guerrero y la presencia de fuerzas federales en la zona.