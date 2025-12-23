Claudia Sheinbaum elogia el libro 'Grandeza' de AMLO en conferencia

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 23 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo elogió el libro "Grandeza" del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia mañanera de este martes, la titular del ejecutivo reconoció que ha estado leyendo el libro, y consideró que las y los mexicanos debemos reflexionar sobre el "nuevo orden social" propuesto por el político tabasqueño.

"Muy interesante, a ver si luego leemos algunas partes, sobre todo de esta reflexión nacional e internacional sobre un nuevo orden social, le llama él, que tiene que ver con el reconocimiento de dónde venimos las y los mexicanos, la grandeza cultural, el reconocimiento de los pueblos, pero también cuáles son los valores que debemos de tener como sociedad", expuso.

Sheinbaum Pardo habló del tema luego de ser cuestionado sobre los buques de Guerra llamados "buques Trump", anunciados por el gobierno de los Estados Unidos.

Dijo que el gobierno mexicano siempre defenderá la paz: " Si el 1% de lo que se dedica al armamentismo en el mundo se dedicará a un programa como sembrando vida, tendríamos más de 6 millones de sembradores en el mundo, nosotros siempre vamos a defender La Paz".

La Mandataria federal recordó que el libro "Grandeza", del expresidente López Obrador, reflexionar sobre "hacia dónde tenemos que ir".

"Estoy leyendo el libro del presidente López Obrador y está muy interesante, no solo hace una reflexión sobre los pueblos originarios y la grandeza cultural de México y lo que significa para las y los mexicanos, si no hacia dónde tenemos que ir en una visión pacifista y de fraternidad", concluyó.