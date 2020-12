Claudia Sheinbaum envía mensaje a la afición de Pumas

La Jefa de Gobierno hace un llamado a la afición de Pumas: "No es tiempo de celebraciones".

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aclaró que aunque desea que ganen los Pumas el título del futbol mexicano, "no son tiempos de celebraciones" y orientará a los aficionados del Universidad Nacional y otros equipos, "a que tomen las medidas precauciones cuando se junten a vitorear a su club favorito.

Todo esto se dio en el sentido de que el domingo, antes de iniciar el juego entre Pumas y Cruz Azul, cientos de aficionados universitarios esperaron en el estadio Olímpico Universitario el autobús del equipo, formando una verbena sin tomar las debidas precauciones sanitarias.

"Vamos a ver, primero que ganen los Pumas, pero en términos de las celebraciones tenemos que orientar a la ciudadanía de que no es tiempo de fiestas y dar mucha información a todos los aficionados de los equipos, pero sobre todo a los de los Pumas, uno trae el corazón Puma", dijo en rueda de prensa.

Sobre si se cerraría el Ángel de Independencia si los auriazules ganan el torneo, comentó:

"Ya veremos cómo está y bajo qué condiciones, pero haciendo un llamado a los aficionados de Pumas y todos los equipos, porque hay que tener precaución por la pandemia. A veces los jóvenes, se ha demostrado que se enferman con menor gravedad del Covid, tienen menores precauciones pero hay que recordar que son transmisores de esta enfermedad para las personas vulnerables. Vamos a seguir haciendo el llamado".