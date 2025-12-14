logo pulso
Claudia Sheinbaum felicita a José Antonio Kast por su victoria en las elecciones de Chile

Tras los comicios en Chile, Claudia Sheinbaum felicita a José Antonio Kast como próximo mandatario del país, destacando la importancia de la cooperación entre naciones.

Por El Universal

Diciembre 14, 2025 08:56 p.m.
A
Claudia Sheinbaum felicita a José Antonio Kast por su victoria en las elecciones de Chile

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 14 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó al ultraderechista José Antonio Kast, quien resultó electo en los comicios presidenciales que se realizaron este domingo en Chile.

"Felicitamos al pueblo chileno por una jornada electoral pacífica y democrática. También a José Antonio Kast, próximo presidente de Chile", escribió la presidenta Sheinbaum en sus redes sociales.

En su mensaje, confió en que ambos gobiernos seguirán trabajando en coordinación "por el bien de nuestros países y de la región".

Kast se impuso como virtual presidente electo de Chile tras derrotar por un amplio margen de casi 20 puntos a la candidata izquierdista Jeannette Jara Román, con más del 95% de los votos escrutados por el Servicio Electoral.

Jara Román reconoció que los resultados no favorecían a su candidatura y se comunicó con el presidente electo para "desearle éxito por el bien de Chile", según informó en sus redes sociales.

"A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho", expresó la izquierdista.

