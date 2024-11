Sheinbaum firma acuerdo por el Derecho Humano al Agua

Esta mañana, los ocho gobernadores de oposición acudieron con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad.

En el Parque Ecológico Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, están las gobernadoras panistas de Chihuahua, Maru Campos; de Aguascalientes, Teresa Jiménez y de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo.

También están Enrique Alfaro (MC), gobernador de Jalisco; de Durango, Esteban Villegas (PRI); de Coahuila, Manolo Jiménez (PRI); de Querétaro, Mauricio Kuri (PAN) y Samuel García, de Nuevo León (MC).

También se encuentran los gobernadores de Morena y partidos aliados.

En el acto también destaca la presencia del rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas; el director del IPN, Arturo Reyes; así como el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, y el dueño del Grupo Lala, Eduardo Tricio.

Entre los asistentes están también Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, y Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, así como funcionarios del gabinete legal y ampliado.

Escasez de agua afecta a 35 millones de personas: Alicia Bárcena

Durante la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y Sustentabilidad, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, destacó que la escasez de agua afecta a 35 millones de personas de manera desigual y cerca de 114 acuíferos que están seriamente afectados, sobreexplotados y contaminados.

Por lo anterior, dijo que es urgente gestionar eficazmente el agua, incentivar su tratamiento, su reuso, garantizar y que van por aumentar la productividad agrícola e industrial, pero a la vez para asegurar una mejor distribución social en el país.

Explicó que el Programa Nacional Hídrico incluye el saneamiento y la restauración de los tres ríos más contaminados, el río Lerma-Santiago, el río Tula y el río Atoyac, "la limpieza de estos cauces requiere la remediación, la protección de los bosques, pero es una tarea titánica".

Agregó: "Incluye al menos 12 estados de la República, que ya hemos estado platicando, y desde luego más de 100 municipios, y por eso quiero aprovechar esta ocasión para convocarlos y convocarlas a todas y a todos en esta noble tarea que nos ha encargado la presidenta".

"Cautelar el ciclo del agua es un problema colectivo, sistémico, a gran escala, y por ello sólo puede resolverse mediante acciones concertadas, colectivas y simultáneas".

Acuerdo por el Agua contempla cambio de visión: Conagua

Efraín Morales López, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), aseguró que el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad va a cambiar la gestión del agua porque establece un cambio de paradigma.

Durante la firma de este acuerdo de la presidenta Claudia Sheinbaum con los gobernadores, el director de Conagua señaló que el plan contempla un profundo cambio de visión en la gestión, para que deje de verse como una mercancía y se reconozca como un derecho humano fundamental.

Morales López comentó que el acuerdo ha generado entusiasmo por la adopción de 10 compromisos generales: garantizar el derecho humano en calidad y cantidad suficiente; eficientar el uso en los procesos productivos de las actividades industriales, pecuarias y agrícolas; compromiso de todos los niveles de gobierno para invertir en infraestructura; y colaboración entre el sector público y privado social para realizar acciones de carácter regional que ayuden a mejorar los entornos sociales.

También realizar una gestión eficaz, ordenada y sustentable en materia de concesiones; digitalización y simplificación de trámites; impulso a la innovación tecnológica; medidas de adaptación y mitigación frente a los impactos del cambio climático; evitar la contaminación de cuencas, ríos y mares, y contribuir a su restauración y saneamiento; y campaña permanente de concientización, uso, cuidados y ahorro del agua.

Entre los resultados, el director de Conagua destacó que los distritos y unidades de riego se comprometen a la devolución de más de 2 mil 800 millones de metros cúbicos; las empresas del sector industrial se comprometen a devolver 126 millones de metros cúbicos e inversiones de más de 21 mil millones de pesos para el tratado de agua, así como obras de carácter humanitario.

El gobierno de México y los 32 estados se comprometen a la elaboración de un plan de infraestructura hidráulica, dijo. Asumimos el compromiso de realizar acciones para mejorar los niveles de eficiencia en los servicios de agua, agregó.

Este acuerdo es solo el inicio para seguir sumando voluntades, conocimiento, recursos y vivencias que nos permitan seguir alimentando esta gran iniciativa, añadió Morales López.

El pueblo de México, declaró, va a ser vigilante de que se cumplan estos acuerdos y para formar el uso, ahorro y cuidado del agua.

Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, indicó por su lado que este acuerdo es un acto de justicia social con el que se asegura el abasto de agua para las próximas generaciones.

Indicó que aunque su estado está rodeado de agua, han tenido problemas en Baja California para garantizar este recursos para la población.

Mariana Vaca, presidenta del módulo Santa Rosa distrito de riego 075 en Sinaloa, pidió a la presidenta Sheinbaum que el proyecto de tecnificación "se lleve a cabo lo más rápido que se pueda" porque permitirá llevar el agua a los cultivos en tiempo y forma.

Vaca expresó a Sheinbaum, a nombre de los usuarios hidroagrícolas del país, crear la sinergia para la buena utilización del agua y para lograr la soberanía alimentaria.

Tecnificación no afectará, aumentará producción de alimentos en 50%: Julio Berdegué

Ante el acuerdo de que distritos de riego regresarán 2 mil 800 millones de metros cúbicos que no usan, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, aseguró que no es contrario ya que con la tecnificación del campo van a producir 50% más.

Dijo que al tecnificar cerca de 200 mil hectáreas se van a producir alimentos adicionales suficientes para satisfacer la demanda de alimentación de 7 millones de compatriotas durante todo un año.

Durante la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y Sustentabilidad, Berdegué Sacristán destacó que los distritos pueden donar voluntariamente porque saben que con el riego tecnificado, que es parte de este plan hídrico nacional, ellas y ellos van a producir más.

"¿Cuánto más van a producir ellas y ellos usando menos agua? Solo por el efecto de la tecnificación del riego la estimación que hacemos es que ellas y ellos van a aumentar su productividad en 50%. Es decir, 50% más alimentos para México usando mucho menos agua".

Explicó que 67 distritos de riego de distintas entidades de la República están participando en este acuerdo nacional y se están comprometiendo a devolver a la nación más de 2 mil 800 millones de metros cúbicos de agua, conforme vaya avanzando el plan de tecnificación de riego que alcanzará a 200 mil hectáreas.

"Esto es equivalente a las necesidades de consumo de agua por todo un año de más de 20 millones de mexicanos y mexicanas", dijo.