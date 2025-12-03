Claudia Sheinbaum impulsa reforma de la Ley de Aguas en México

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- El debate sobre la reforma a la Ley de Aguas avanza en la Cámara de Diputados y durante varias semanas ha generado debate en México luego de que grupos de agricultores y campesinos protestaran para que fuera modificada. A continuación te contamos los puntos claves de la iniciativa:

El pasado 9 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum impulsó el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Aguas y se reforma la Ley de Aguas Nacionales, esto con el objetivo de que las personas ejerzan su derecho humano al agua, así como garantizar su acceso equitativo y uso sustentable.

La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, es la encargada del análisis y dictamen de dicha iniciativa.

En días pasados el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, dijo que el paquete en materia de agua representa "un acto de justicia para el pueblo de México" y destacó los beneficios de garantizar el derecho humano al agua, así como tener un sistema de concesiones mucho más ordenado, transparente y con plena certeza para todos los usuarios.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia mañanera de este 3 de diciembre que la esencia de la Ley es para proteger el recurso natural, evitar su sobreexplotación y garantizar el derecho al agua. Expresó que hay que "dejar de ver al agua como una mercancía, y verlo como un recurso y como un derecho".

Entre los objetivos de la Ley General de Aguas se encuentran el promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico, así como promover la cultura del agua.

De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, las propuestas de la iniciativa son:

Establecer bases de políticas públicas que garanticen las perspectivas de género, discapacidad, interculturalidad, entre otras, para fomentar condiciones de equidad en la gestión del agua

Que el Estado sea el único regulador del uso del agua

Eliminar la transferencia de derechos de agua entre particulares

Que concesiones no usadas adecuadamente regresen a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para su reasignación

Reconocer la responsabilidad hídrica como criterio favorable para buenos usuarios, así como la seguridad hídrica, para garantizar el acceso sostenible

Transformar el Registro Público de Derechos de Agua en un Registro Nacional del Agua, para mayor control y transparencia.

Modificar el pago de cuotas para evitar acaparamiento y asegurar que el agua llegue a quien realmente la necesita

Establecer reglas claras para concesiones de uso agrario, garantizando soberanía alimentaria y derechos de los titulares.

Fortalecer la detección de usos irregulares, el cumplimiento de obligaciones y el régimen de sanciones

Incluir un catálogo de delitos hídricos para complementar el esquema sancionador

En la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro, presentó las modificaciones a la iniciativa, entre las que se encuentran que:

El Estado mexicano deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones al derecho humano de acceso al agua, porque se integrará la figura del Órgano Interno de Control y vincularlo con las normas aplicables.

El agua será considerada y reconocida como parte de la Estrategia Nacional Hídrica

Se robustecen las atribuciones de los Organismos Operadores, considerando que el servicio de agua potable y aguas residuales comprende procesos de extracción, potabilización, almacenaje, conducción, distribución, medición, drenaje sanitario, drenaje pluvial, así como su facturación y cobro

Señalaron un plazo de 180 días para la armonización por parte de las entidades federativas, con lo cual, afirma, se asegura la coherencia, claridad y un funcionamiento efectivo de la legislación.

El diputado morenista agregó que dichas modificaciones se lograron gracias a la participación activa de todos los sectores y fue resultado de semanas de trabajo y coordinación.

En semanas pasadas agricultores y productores de campo protestaron por dicha ley que, acusaron, modificaría la transmisión y renovación de las concesiones de uso agrícola debido a que plantea que estos derechos dejen de heredarse o venderse junto con las tierras.

También acusaron que la iniciativa generaba incertidumbre sobre su patrimonio y herencias familiares, así como que no contemplaba apoyos para dicho sector y su producción.

Luego de protestas en varios estados del país y el diálogo en San Lázaro que derivó en varias modificaciones, los agricultores dijeron que lograron que el gobierno se comprometiera a discutir cómo asegurar que el agua siempre esté al servicio de la producción de alimentos en el país, por lo que celebraron el avance.