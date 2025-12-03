Claudia Sheinbaum Pardo respalda Ley de Aguas en México

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que distintas organizaciones están de acuerdo con la Ley de Aguas, ante inconformidades de algunos productores del campo.

En su conferencia mañanera de este miércoles 3 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió que se limita que se pueda mercantilizar la trasmisión de derechos, además que se está poniendo orden.

Al destacar los diálogos entre Gobierno y productores, comentó que se dieron algunos cambios con los que se estuvo de acuerdo en temas como el agua para riego, entre otros.

"Más bien quien no está de acuerdo, pues es quien tiene muchísimas concesiones de agua, que no usan muchas de ellas, o concentraciones ilegales de agua que hoy se tienen que poner en orden, pero algo indispensable en el país", dijo la Mandataria federal al recordar que había un desorden en las concesiones y permiso.

Reiteró que la esencia de la Ley es para proteger el recurso natural, evitar su sobreexplotación y garantizar el derecho al agua: "Y dejar de ver al agua como una mercancía, y verlo como un recurso y como un derecho".