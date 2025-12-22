logo pulso
Claudia Sheinbaum informa sobre la alianza entre Volaris y Viva Aerobus

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio detalles sobre la alianza estratégica entre Volaris y Viva Aerobus

Por El Universal

Diciembre 22, 2025 01:18 p.m.
A
Claudia Sheinbaum informa sobre la alianza entre Volaris y Viva Aerobus

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 22 (EL UNIVERSAL).- La reciente alianza comercial firmada entre las aerolíneas Volaris y Viva Aerobus será revisada por la Comisión Nacional Antimonopolio, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Tiene todavía que venir un análisis de la Comisión Nacional Antimonopolio, que pues lo presentarán en su momento, y la comisión hará su revisión, pero yo creo que tiene que estar en el marco de la ley", dijo en conferencia de prensa.

La mandataria explicó que representantes de ambas empresas acudieron a Palacio Nacional para informarle sobre dicha estrategia, que tiene el objetivo de aumentar la capacidad de servicio y la flota de aviones.

"Su objetivo es invertir más, lo que quieren es no solamente agruparse, aunque mantienen las dos marcas, sino invertir, comprar más aviones, invertir en talleres, en fin es una inversión muy importante para ampliar la capacidad de las aerolíneas mexicanas en nuestro mercado y principalmente hacia Estados Unidos, aunque también Europa y a otros lugares", expresó.

SLP

El Universal

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio detalles sobre la alianza estratégica entre Volaris y Viva Aerobus

