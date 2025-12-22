Sheinbaum defiende cooperación histórica de México con Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la relación política y de cooperación entre México y Cuba no es nueva, sino histórica, y recalcó que se ha mantenido a lo largo de distintos gobiernos, independientemente del partido en el poder.

Asimismo, aclaró que no tiene contemplado visitar la isla en este momento.

Al ser cuestionada sobre el suministro de petróleo mexicano a Cuba, la mandataria sostuvo que dichas acciones se realizan dentro del marco legal, como parte de una cooperación energética y financiera que ha existido durante décadas y que también responde a razones humanitarias.

"Esto se hace en un marco legal que nos corresponde como país soberano y damos continuidad a una serie de apoyos que se han dado históricamente de nuestro país a Cuba", señaló.

Sheinbaum explicó que la cooperación actual con la isla, en particular a través de Petróleos Mexicanos (Pemex), forma parte de acuerdos previos que incluyen asistencia técnica, financiera y energética, y que no pueden entenderse sin el contexto del bloqueo económico que enfrenta Cuba desde hace décadas.

Recordó que en 1994, durante el llamado periodo neoliberal, México participó en una inversión de 350 millones de dólares para la modernización de la refinería de Cienfuegos, mediante un esquema de intercambio de deuda por inversión.

Posteriormente, en 2012, Pemex firmó cartas de intención para brindar asistencia técnica a la empresa estatal cubana Cupet, permitiendo su participación en proyectos de exploración junto con consorcios internacionales.

En 2013, añadió, el gobierno mexicano condonó 70% de la deuda histórica que Cuba mantenía con Pemex, mientras que el resto fue reestructurado para fomentar el comercio bilateral, en un proceso que también involucró a Banamex.

La Presidenta hizo un repaso de la cronología de encuentros presidenciales, destacando que México ha mantenido vínculos con Cuba desde la Revolución. Recordó que Luis Echeverría fue el primer presidente mexicano en visitar la isla, seguido por José López Portillo.

Más adelante, Carlos Salinas de Gortari viajó a Cuba tras la caída de la Unión Soviética, y Fidel Castro visitó México en distintas ocasiones.

También mencionó los encuentros durante los sexenios de Ernesto Zedillo, Vicente Fox —marcado por el episodio diplomático conocido como "comes y te vas"—, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, así como las visitas mutuas entre Andrés Manuel López Obrador y el actual presidente cubano Miguel Díaz-Canel, quien acudió a México en varias ocasiones, incluida la toma de posesión de Sheinbaum.

"La relación México–Cuba es histórica. México fue el único país que desde el primer momento se opuso al bloqueo", subrayó.

Sheinbaum insistió en que, más allá de coyunturas políticas, la cooperación con Cuba responde a una tradición diplomática del Estado mexicano, se mantiene dentro de la legalidad y también tiene un componente de solidaridad humanitaria con el pueblo cubano.