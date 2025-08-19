Claudia Sheinbaum investiga litio en salmueras petroleras

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Como parte del proyecto LitioMx, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se trabaja el litio en salmueras, y adelantó que ya hay una patente relacionada con este metal.

En su conferencia mañanera de este martes 19 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que "estamos investigando ahora el litio en salmueras en pozos petroleros".

"Es otro lugar donde también se ha encontrado también litio. Y LitioMx está trabajando ahora muy de la mano con Secretaría de Energía y con Pemex en este desarrollo", dijo.

Destacó que LitioMx es un proyecto estratégico de su gobierno, al igual que el auto eléctrico Olinia, los semiconductores, aviones no tripulados, satélites, boyas de medición en el Pacífico, entre otros.

"Ya hay una patente y otra que está en desarrollo por parte del Instituto Mexicano del Petróleo. El tema ahora es cómo eso se convierte en algo de producción, porque a veces está la patente, pero los costos no son accesibles para poder desarrollar masivamente.

"Entonces se va a la segunda fase ya de trabajo para poder desarrollarlo", explicó.